Filtración masiva: nuevos AirPods Pro, iPhone SE Plus, Apple Watch y gafas VR de Apple

Los rumores y filtraciones suelen llegar por oleadas a nuestros oídos, y en el caso de Apple no es diferente. Hemos visto estos días cómo los rumores acerca de los nuevos Apple Watch cobraban fuerza, y ahora no solo se extienden con más información, sino que además llegan acompañados de más rumores sobre otros dispositivos, como los nuevos AirPods, iPhone SE Plus, Apple Watch y gafas VR de Apple. Unas informaciones que nos dan una idea de lo que podemos esperar de Apple en los próximos meses, incluso años en el caso de alguno de estos dispositivos.

Nuevas generaciones de los gadgets de Apple

Damos especial relevancia a estas informaciones que conocemos ahora porque vienen de la mano de Ming-Chi-Kuo, uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, y que durante años se ha caracterizado por ofrecer información bastante precisa sobre el futuro de los productos de Apple. Y eso es lo que hace ahora con varios dispositivos. Empezando por los AirPods Pro, de los que vaticina una segunda generación, que llegaría al mercado a finales de 2022, no sería raro que lo conociéramos junto con los iPhone 14. Estos destacarían por contar con un nuevo procesador, así como por integrar sensores de salud y presumir de un nuevo diseño.

AirPods Pro | Photo by Omid Armin on Unsplash

Sobre el Apple Watch Series 8, se espera que estrene un nuevo sensor de temperatura corporal, lo que mejorará el seguimiento de salud y de nuestro estado físico. De momento hay dudas sobre el diseño, y no se sabe si este será diferente, más plano y cuadrado, como se vaticinó para las Series 7, pero que finalmente no fue así. Hace unos días os contábamos también que se espera que los Apple Watch lleguen con un nuevo modelo rugerizado, ultra resistente, al estilo de los G Shock de Casio. Pero ha habido más informaciones, en este caso basadas en el iPhone SE. Según Kuo, el modelo de 2022 tendrá cambios menores, como ya hemos visto en otras ocasiones, incorporando el procesador Apple A15 Bionic, pero será muy distinto en 2023.

iPhone SE 3 de 2022: más potencia y mismo diseño | Photo by AB on Unsplash

Anticipa que en ese año Apple lanzará una versión del iPhone SE con una pantalla más grande, así como con 4GB de memoria RAM, algo que es todo un hito para un teléfono económico de Apple. Por tanto, la próxima primavera tendríamos el iPhone SE 3, y dentro de dos primaveras, un iPhone SE Plus. Por último, Kuo ha hablado también sobre las nuevas gafas de realidad virtual de Apple, que están en desarrollo. Estas tendrían un peso de entre los 300 y 400 gramos, por lo que serían bastante más ligeras que otras alternativas del mercado.

El diseño de las gafas de Apple | Antonio de Rosa

Pero ya adelanta que Apple trabaja en una segunda generación de estas gafas, que será aún más barata. Este tendrá además un mejor diseño industrial, una nueva batería y un procesador más rápido, por lo que Apple ya está trabajando en ambas generaciones. Estas informaciones se unen a las que hemos conocido antes, de que estas gafas serán tan potentes como un Mac, gracias al chip M1 de Apple que integran. Kuo vaticina que Apple venderá entre 2,5 y 3,5 millones de unidades de estas gafas durante 2023.