Este SSD USB tiene un tamaño ridículo y lector de huellas integrado

No siempre el almacenamiento de nuestro smartphone es suficiente para aguantar nuestro día a día de fotos, vídeos y documentos que descargamos de la red. Por eso a veces es necesario optar o bien por un servicio de almacenamiento en la nube, o uno físico, que normalmente es un disco duro externo que se conecta a través del puerto USB. En este caso nos hemos fijado en un SSD minúsculo, que tiene el tamaño justo para integrar un lector de huellas, que a su vez mejora la seguridad de los datos.

Ficha técnica del Twopan Nano

Así se llama este curioso dispositivo, que destaca sin duda por el pequeño tamaño que tiene, para el gran almacenamiento que nos ofrece. Como suele ser habitual, sus creadores aseguran que es el dispositivo de este tipo más pequeño del planeta, y la verdad que no deben ir muy descaminados, ya que tiene un tamaño similar al de una moneda de 50 céntimos, por lo que sí, es muy pequeño.

Su peso es mínimo, de tan solo 5 gramos, por lo que desde luego no se puede ofrecer más en un tamaño más compacto. Hablamos de que en un tamaño tan compacto es capaz de almacenar hasta 512GB de datos, algo que desde luego es reseñable. También integra una funcionalidad de lo más útil para que los datos permanezcan a salvo y lejos de las manos ajenas.

En este caso, al tener un lector de huellas integrado en el dispositivo, para poder acceder al contenido de la SSD, debemos colocar el dedo sobre el lector para que compruebe que somos los legítimos dueños de los datos que queremos abrir o guardar directamente en la memoria. Un dispositivo que a través del conector USB tipo C, es compatible tanto con móviles Android, como iPhone, de tal manera que podemos acceder desde estos sistemas operativos rápidamente al almacenamiento dentro de este dispositivo.

Una memoria con los estándares de escritura y lectura necesarios para poder grabar grandes vídeos 4K sin temor a que el almacenamiento no pueda seguir el ritmo de escritura de datos que necesita un gran archivo de vídeo como este. Un SSD que podemos usar en multitud de dispositivos más. No solo en el smartphone, sino también en PC, una videoconsola, y en definitiva, cualquier dispositivo que cuente con un puerto USB preparado para conectar almacenamiento externo. Además, es Plug & Play, por lo que no hay que instalar nada para usarlo en el dispositivo. Este nuevo SSD de Tuopan ha llegado a Indiegogo, donde su precio es de 68 euros, más los gastos de envío. Se envía a nivel mundial desde el próximo mes de julio

Sin duda un dispositivo que nos permite disfrutar de una gran cantidad de almacenamiento en un entorno realmente compacto, podemos llevarlo todo el día en el móvil sin notar que lo tenemos a mano, porque ni pesa ni ocupa espacio en el terminal. Además, se alimenta directamente del smartphone, por lo que no hay que estar con conexiones adicionales que le proporcionen esta energía.