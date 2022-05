Este kit de iluminación LED puedes llevarlo en una mochila y controlarlo con el móvil

La fotografía es una auténtica pasión para muchas personas, y cada día son más los gadgets que pueden ayudarnos a hacer las mejores fotos de la forma más cómoda posible. Y eso es lo que nos ofrece Slite, un nuevo kit de iluminación LED que básicamente se compone de un foco LED que es de lo más versátil que hemos conocido recientemente. Con él vamos a poder disfrutar de una iluminación profesional en cualquier lugar. Eso es lo mejor, que no necesitamos enchufes para poder utilizar esta iluminación LED.

La forma más sencilla de iluminar tus escenas

Eso es lo que nos ofrece este nuevo dispositivo, que sobre todo nos parece interesante por la gran versatilidad que tiene su formato. Se trata de un dispositivo ultra delgado, su perfil es de solo 14mm, por lo que podemos llevarlo en cualquier mochila de forma cómoda. Además, es muy ligero, y tiene un peso de solo 900 gramos, por tanto, es sin duda perfecto para llevarlo con nosotros y disfrutar de una buena iluminación en los lugares más insospechados. Es un foco que además se puede personalizar con casi cualquier color. Ya que es capaz de iluminar con hasta 16 millones de colores, por lo que vamos a poder desatar nuestra creatividad aportando una fuente de luz de cualquier color, cuando mejor nos venga y adaptándose de la mejor manera al entorno.

Podemos utilizarlo sin necesidad de enchufes, ya que basta con conectar una batería externa para que este funcione de manera completamente normal y funcional. Además, este Slite viene con un accesorio perfecto para poder colocarlo en cualquier lugar. Se trata de un soporte magnético en donde se puede colocar de forma sencilla y orientar como mejor nos convenga y así dirigir la iluminación al lugar indicado. En la parte trasera cuenta con una pequeña pantalla de 1,5” de tamaño, donde podremos ver el nivel de brillo del foco así como la tonalidad de color elegida.

A su vez cuenta con un conector USB para poder alimentarlo con la batería externa. Junto a este Slite recibiremos el soporte magnético, aun cable USB tipo C de 2 metros, un cargador de pared USB tipo C y el acceso a la app. Y es que otro de los aspectos interesantes de este dispositivo es que se puede conectar con nuestro teléfono. Mediante Bluetooth podremos elegir cómodamente el color que queremos iluminar, por lo que una vez montada la luz no hay que manipularla, simplemente lo haremos de forma remota desde nuestro terminal.

Este pack de producto se ha puesto a la venta en Indiegogo, donde su precio es de 249 euros al cambio. Quienes lo compren ahora se podrán hacer con él el próximo mes de julio, por lo que no hay que esperar demasiado. Sin duda un accesorio extremadamente versátil para hacer las mejores fotos sin importar del lugar donde nos encontremos, siempre con un aspecto profesional. Una nueva demostración de que la tecnología poco a poco va extendiéndose a más y más productos tradicionales, haciendo de ellos dispositivos más cómodos y sencillos de utilizar.