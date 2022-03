Este gadget proyecta las indicaciones de tu ruta en bici sobre el asfalto

Cuando salimos ya sea en coche, bicicleta o simplemente andando a menudo hacemos uso del GPS para guiarnos hasta un lugar al que no sabemos llegar. O simplemente para comprobar estado del tráfico, la ruta más rápida o más corta para llegar. Pero cuando se trata de usarlo mientras montamos en bici la cosa te complica, a continuación, te contamos cual puede ser la solución.

Proyecta las indicaciones del GPS

Si el uso inadecuado del móvil es una de las causas más habituales de accidente, las consecuencias cuando vamos en bicicleta pueden ser fatales. Evitar las distracciones es la principal ventaja de este dispositivo del que te hablamos a continuación. Si has intentado montar en bicicleta habrás comprobado que es casi imposible mantener el equilibrio mientras estamos pendientes de por dónde vamos, el tráfico, viandantes a nuestro alrededor o simplemente de la calzada, mientras a la vez intentamos mirar la pantalla del móvil para consultar el GPS.

Una solución podrían ser el uso de auriculares, pero representan un peligro aún mayor si los usamos mientras conducimos. También hemos comentado la posibilidad de usar nuestras pulseras de actividad o incluso relojes inteligentes para guiarnos sin necesidad de mirar la pantalla del móvil. Pero una solución mucho más acertada son los proyectores láser.

Aunque por ahora son pocas las alternativas que podemos encontrar en el mercado y su precio no está al alcance de todos los bolsillos son la solución perfecta para no separar la vista de la carretera. Láser cube Wifi es un compacto proyector láser que se coloca en el manillar y con el cual se proyectan las indicaciones que debemos seguir directamente sobre el suelo. De este modo sin apartar prácticamente la vista del camino podemos seguir sus indicaciones. Para ello utiliza el proyector láser funciona de manera similar a los punteros láser que desde hace ya bastante tiempo se viene utilizando, con la salvedad que estos dibujan perfectamente sobre la superficie la fecha a seguir para llegar a nuestro destino y la distancia que no debemos recorrer.

Además, es compatible con iOS, Android, Mac y PC e incluye conexión WiFi con el que podemos conectarlo con otros dispositivos. Su precio es aún algo elevado, aunque este no es único uso que poder hacer de este proyector ya que podemos hacer todo tipo proyecciones sobre una amplia variedad de superficies. Esperemos que con el paso del tiempo estos dispositivos sean más asequibles o en su defecto puedan producirse modelos mucho más que se adapten a todos los bolsillos y necesidades.