Estos días estamos escuchando mucho la palabra desinfección, aunque desde luego no nos gustaría escucharla tanto. Sobre todo porque esto implicaría que la epidemia de coronavirus que sufren muchos países y que ya está causando muertes en España ya no tiene el impacto que vemos actualmente en diferentes lugares. Pero dejando de lado esta situación y coyuntural lo cierto es que nuestros móviles son dispositivos que acumulan un gran número de agentes nocivos, que se van adhiriendo al teléfono durante el uso cotidiano. De hecho el teléfono móvil es uno de los objetos más contaminados que podemos manipular en el día a día, si no el que más. Pues bien, hay un gadget que puede ayudarte a esterilizar fácilmente el teléfono y cualquier otro dispositivo electrónico.

Una forma sencilla de desinfectar el teléfono

Seguramente hayas escuchado muchas veces que los rayos ultravioleta son el mejor remedio para erradicar los todos aquellos agentes nocivos que pululan por la superficie de cualquier objeto. Y precisamente este dispositivo se vale de esos rayos para eliminar todo foco infeccioso de la superficie de nuestro teléfono. Nuestras manos tocan muchísimas cosas al día, y mientras las esterilizamos con jabón al lavarlas, al teléfono no lo podemos meter en el agua así como así y llenarlo de jabón, por eso esta es una buena alternativa. Por tanto si os gusta contar con un móvil libre de posibles agentes nocivos, lo mejor sin duda hacerse con uno de estos dispositivos.

Dispositivo desinfectante | MSQL

Estos son portátiles, por lo que podemos llevarlos encima para desinfectar el teléfono. Como veis, se trata de una especie de caja en la que introducimos el móvil, con una pantalla de hasta seis pulgadas, entendemos que en el formato tradicional y no de las pantallas ultra alargadas de la actualidad. Una vez que se introduce el móvil, no hay más que pulsar el botón para que comience el proceso de desinfección del teléfono móvil mediante los rayos ultravioleta. Al estar en un espacio cerrado dentro de la caja, y sin luz, este dispositivo puede limpiar de “virus” la superficie del teléfono.

Los rayos ultravioleta ayudan a desinfectar el teléfono | MSQL

Gracias a esta luz el aparato puede destruir rápidamente la estructura del ADN bacteriano y esterilizar los dispositivos hasta con un 99% de eficiencia. Además este dispositivo puede conseguir que nuestro móvil tenga un frescor especial después del proceso gracias a la aromaterapia que también puede aplicar a nuestro dispositivo depositando unas gotitas en su interior. Este dispositivo cuenta con batería recargable para no depender de los enchufes, y también tiene multitud de usos como cajita para guardar otros objetos.

Un dispositivo que no solo puede desinfectar el móvil, sino otros productos que puedan caber en su interior, ya que sus rayos ultravioleta no van a distinguir entre unos u otros, directamente van a acabar con todos esos agentes que terminan en la superficie de los objetos, muchas veces porque no tenemos ese hábito de limpiarlos de manera habitual como haríamos con nuestras propias manos. Algo que deberíamos hacer siempre, independientemente de que estemos en un momento delicado con las consecuencias mundiales del coronavirus.