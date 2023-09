Este anillo inteligente abre tu Tesla, te permite pagar analiza tu tempertura corporal

Los anillos inteligentes no han tenido demasiado recorrido en la industria tecnológica. Es verdad que hemos conocido varios modelos capaces de hacer seguimiento de la actividad física, pero no han ido mucho más allá. Se especula con que Samsung lanzará su primer anillo inteligente junto con los nuevos Galaxy S24, por lo que es un producto que podría convertirse en tendencia. Mientras, en las plataformas de crowdfunding vemos que en este tipo de dispositivos se sigue innovando. Nos referimos al nuevo Ring One.

Un anillo ultra versátil

Y es que hasta ahora no habíamos visto un anillo que fuera capaz de justificar tanto su compra con diferentes funcionalidades. Porque este nuevo dispositivo nos ofrece mucho más allá de un bonito gadget que podemos vestir. En este caso el Ring One va mucho más allá, y nos ofrece una serie de características que lo hacen único, y sobre todo muy útil. Principalmente gracias a la tecnología NFC con la que cuenta.

Esta por un lado nos permite pagar con el anillo en cualquier establecimiento, igual que lo hacemos con un smartphone, un reloj inteligente o pulsera. Pero esto no es todo, ya que, gracias a la tecnología específica de este NFC, la compatible con Digital Key 2.0, es posible abrir vehículos de distintas marcas, ya que podremos grabar nuestra llave virtual en el anillo y por tanto hacer pasar a este como la tarjeta de apertura, ya sea de un Tesla o de otros fabricantes.

Ya solo por esto es un anillo que nos podría hacer un excelente servicio. Pero podemos ir más allá incluso, ya que mientras lo usamos, puede ir analizando nuestra actividad física, tanto de día como de noche. Y es que la combinación de sensores de este anillo es más completa que la de muchos smartwatches de alta gama. Ya que cuenta con un sensor de temperatura, que puede advertirnos de cambios importantes en este aspecto, y por lo tanto podría anticipar episodios de fiebre.

También es capaz de medir la frecuencia cardiaca, analizar el nivel de oxígeno en sangre, o incluso medir la tensión arterial. También es capaz de hacer seguimiento de los ciclos menstruales y predecir los días de mayor fertilidad. Todo ello con una app compatible que es capaz de mostrar todos estos datos en pantalla de forma ordenada. Incluso podemos recibir notificaciones e indicaciones sobre los siguientes pasos a seguir a la hora de mejorar nuestra salud y condición física en base al seguimiento de nuestra actividad.

Un anillo que frente a los wearables tradicionales ofrece un peso hasta diez veces inferior, y una autonomía incluso mejor que la de muchos relojes. Porque con una sola carga podemos mantenerlo activo hasta siete días seguidos.

Precio del Ring One

Todo ello por un precio que nos parece bastante razonable para toda la tecnología que integra en un cuerpo tan pequeño. Y es que su precio de partida es de 159 euros al cambio. Este ha llegado a Indiegogo, donde su campaña ha sido todo un éxito. Las primeras unidades se entregarán en diciembre.