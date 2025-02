Este es el accesorio definitivo para hacer los mejores selfies con tu iPhone

Hacer selfis con el móvil es divertido, y seguramente de las cosas que más hacemos cuando salimos en grupo. Pero hay que reconocer que las cámaras que instalan los fabricantes en la parte frontal de los teléfonos no son las mejores. Por eso muchos prefieren hacerlas con la cámara trasera, y como se dice coloquialmente, al tuntún, encuadrando de manera improvisada, y también con el riesgo de que se nos caiga el teléfono. Pero con el accesorio para iPhone que os traemos hoy eso es historia, porque nos brida una opción muy interesante.

Una pantalla en la parte trasera

Básicamente, se trata de un dispositivo compatible con MagSafe, el método de acople magnético de Apple, que nos permite contar con tres dispositivos en uno. El más importante de los tres, sin duda alguna, es la pantalla integrada. Esta recibe señal directamente del teléfono, y nos muestra la visión de la cámara sobre ella. De tal forma que al hacer un selfie con la cámara trasera, tenemos una visión clara de cómo estamos haciendo el encuadre.

Y no solo esto, cuenta además con cuatro luces de selfie integradas, esas que se conocen como luces de relleno, más que el tradicional flash. Estas luces LED pueden brillar a distinta intensidad, y además en diferentes colores, lo que le da un toque muy fresco y creativo a nuestros vídeos y fotos. La tercera utilidad que nos ofrece es la de usarlo como batería externa, con la cual podemos cargar otros dispositivos, o por supuesto añadir hasta 4 horas extra de energía a nuestro iPhone.

Por tanto es un dispositivo extremadamente sencillo de utilizar, que se acopla al instante mediante sus conectores magnéticos, y que sobre todo nos ofrece una manera sencilla de encuadrar nuestros selfies, y sobre todo disfrutar de la mejor calidad de imagen de los sensores traseros de la cámara. Y es que a lo largo de los últimos años, hemos visto cómo los fabricantes han probado numerosos modos de simplificar los selfies.

En muchos casos con soluciones mecánicas para poder girar los sensores traseros, o incluso añadiendo pequeñas pantallas en el módulo de cámara, como vimos en algunos Xiaomi hace unos años. Pero esta solución nos parece genial, porque cuando no la necesitamos, solo tenemos que retirarla del dispositivo. Además, es relativamente accesible, ya que este dispositivo con tantas utilidades, se puede comprar ya en Kickstarter a un precio bastante interesante.

Porque su precio es de unos 95 euros, más los gastos de envío. Eso sí, si te haces con uno de ellos, tendrás que esperar hasta el mes de julio para recibirlo en casa. Además, no quedan muchos, porque por lo que se está viendo, la campaña está arrasando, alcanzando más de cuatro veces su objetivo. Y no nos extraña, porque la verdad que se trata de una excelente idea para poder hacer de una vez los selfies tal y como deben de ser, con toda la calidad de la cámara de fotos trasera, y no teniendo que sufrir, por tanto, la baja calidad de las cámaras delanteras, sí, también en el iPhone.