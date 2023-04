Estas pantallas inteligentes con el Asistente de Google se quedarán sin actualizaciones

Las pantallas inteligentes se han convertido en la evolución natural de los altavoces inteligentes, que están poblando en mayor medida nuestros hogares. Cuando hablamos de estas pantallas, Google se ha convertido en uno de los principales fabricantes del planeta, con sus modelos Nest Hub como los más destacados junto a los echo Show de Amazon. Pero no todo son las pantallas de estos fabricantes, sino que terceros también han lanzado sus propias pantallas basadas en el asistente de Google. Y ahora quienes hayan confiado en ellas van a recibir una mala noticia en lo relacionado con el software.

¿Adiós a las pantallas inteligentes de terceros?

No es que sean muchos los terceros fabricantes que han confiado en el Asistente de Google para desarrollar sus pantallas, pero sí algunos destacados, como es sobre todo el caso de Lenovo, LG o JBL. Pues bien, ahora Google va a acabar con el soporte para estas pantallas, lo que quiere decir que no recibirán más actualizaciones de software, y por tanto se convertirán poco a poco en dispositivos obsoletos. Concretamente serán varios modelos de estos fabricantes, aunque no se han especificado todos, pero podemos entender que es la totalidad de los que han lanzado hasta ahora. Como estos:

Lenovo Smart Display de 7, 8 y 10 pulgadas

Pantalla inteligente LG Xboom AI ThinQ Wk9

Pantallas inteligentes de JBL

Todos los usuarios que cuenten con alguna de estas pantallas verán cómo las actualizaciones dejan de estar disponibles. El problema es que estas actualizaciones se han cortado de raíz para todas las pantallas de terceros, por lo que independientemente de lo antiguas que sean, dejarán de recibir nuevas versiones de software, y por tanto quedarán desprotegidas presumiblemente frente a las amenazas que puedan surgir en el futuro.

Y todo se debe al nuevo sistema operativo Fuchsia OS de Google, que es el que se ha ido implementando en los modelos de pantalla de la marca californiana. Al no haber llevado este sistema a las pantallas de terceros, era evidente que más temprano que tarde iba a acabar ese soporte para las pantallas de terceros. Esto quiere decir seguramente que las pantallas inteligentes con el Asistente de Google por parte de terceros fabricantes han pasado definitivamente a mejor vida, y solo serán aquellas que lance Google las que lleguen en el futuro.

¿Cambios en el negocio de pantallas inteligentes?

Eso es lo que esperamos muchos, después de comprobar cómo los planes de Google pasan por lanzar su nueva tableta con un concepto híbrido, no solo como tal, sino también como pantalla inteligente gracias a una base en la que puede contar con la carga permanente y con un altavoz inteligente. Puede que este sea el futuro por el que pasan las pantallas Nest, y no por licenciar a terceros un sistema operativo que no parecen dispuestos a entregar a terceros en el futuro. Algo que podría estar cerca, el próximo 10 de mayo, cuando se celebre el Google I/O en Mountain View, la conferencia de desarrolladores.