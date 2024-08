Las esperadas tabletas Samsung Galaxy Tab S10 Plus y Tab S10 Ultra se quedan sin secretos

Con gran parte de los dispositivos de alta gama de Samsung de 2024 ya presentados, como sus Galaxy S24 o los nuevos plegables, muchos todavía esperan que la marca lance en algún momento cercano una nueva generación de sus tabletas más avanzadas. En este caso hablamos de las Samsung Galaxy Tab S10 y S10+, dos modelos que representarán lo máximo en lo que a tabletas se refiere en la gama de los coreanos, y de las que ahora lo conocemos casi todo a nivel de diseño.

Dos modelos en lugar de tres

Lo primero que hay que puntualizar es que este año solo tendremos dos modelos nuevos, y que no habrá una Samsung Galaxy Tab S10 como, y directamente pasaremos a tener el modelo antes intermedio, y el más avanzado. En la imagen filtrada se puede ver por un lado al modelo Plus, que este año cuenta con una pantalla que sigue sin añadir el notch del modelo Ultra, y que llegaría en dos colores, como son la plata y el grafito.

En la imagen podemos ver que contará con una cámara de fotos dual, así como el característico diseño donde en la parte trases vemos un espacio reservado para el S Pen, que sin duda es el accesorio estrella de estas tabletas. Por otro lado, la imagen de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra nos muestra una vez más una tableta con un diseño muy similar al modelo Plus, pero en este caso se aprecian de forma bastante clara algunos de sus aspectos más importantes.

Como son la pantalla más grande, con unos bordes mucho más delgados, y ese notch en forma de ceja en la parte superior de la pantalla cuando está se encuentra orientada en horizontal. También vemos una cámara de fotos dual, que esperamos tenga unos sensores similares a los del modelo Plus. Otra de las imágenes filtradas parece mostrar cómo se verá Galaxy AI, la IA de los coreanos, dentro de estas tabletas.

Recordemos que Galaxy AI ha ido llegando no solo a los móviles de alta gama de la marca, sino también a sus tabletas más avanzadas, por lo que era lo menos que podíamos esperar de estos nevos modelos. También tenemos información sobre la batería, si bien no su capacidad, sí que sabemos ahora que podrán cargarse a una velocidad de 45W, por lo que en este caso no habrá muchos cambios respecto de su predecesora, que ya contaba con esa potencia.

En general, si comparamos el aspecto de ambas tabletas, de las dos generaciones, da la sensación de que a nivel de diseño no hay prácticamente cambios. Se espera que estos nuevos modelos sean bastante continuistas, y ofrezcan una ficha técnica muy similar, pero con un procesador nuevo, más potente. Esa es básicamente la única gran novedad que se espera de estas tabletas, junto a One UI 7 y toda la IA que ello conlleva. Las dos tabletas acaban de superar la certificación 3C, que nos dice que su lanzamiento es inminente y podrían presentarse el mismo mes de septiembre.