Los dispositivos Nest de Google contarán con cinco años de actualizaciones

Hace solo unos días os contábamos que los móviles de Samsung iban a contar con actualizaciones durante cinco años, aunque había cierta trampa en el mensaje, ya que en realidad estamos hablando de teléfonos de empresa, aunque lógicamente es un gran punto de partida para poder llevarlo a los teléfonos de usuarios finales. Parece ser que los fabricantes cada vez le dan más importancia al hecho de que un dispositivo debe estar actualizado durante el mayor tiempo posible, sobre todo si queremos un comercio más sostenible donde la rotación de los productos sea menor. Y ahora sabemos que Nest, la firma de hogar inteligente de Google, va a apostar por este extremo, con más años de cobertura de software para sus dispositivos.

Más seguridad durante más años

Cuando hablamos de actualizaciones hay dos bien diferenciadas. Por un lado tenemos las actualizaciones de sistema, que suelen traer muchas novedades y mejoras en la interfaz y el funcionamiento en el día a día del producto. Por otro lado tenemos las actualizaciones de seguridad, que nos proporcionan una protección frente a ciertos problemas o agujeros que puedan generarse como consecuencia de ciertas amenazas.

Nuevo Google Nest Hub en distintos colores | Google

Las primeras se suelen recibir durante los dos primeros años, y estas últimas en la mayoría de dispositivos también, aunque Google y otros fabricantes las han expandido a tres para ofrecer una protección extra. Ahora sabemos que Google va a ofrecer en sus dispositivos Nest hasta cinco años de actualizaciones de seguridad desde la fecha de lanzamiento del dispositivo. Esto quiere decir que se seguirán recibiendo actualizaciones que protejan al dispositivo de posibles amenazas.

Estos parches de seguridad pueden cerrar vulnerabilidades detectadas peligrosas, así como fallos o errores que puedan entorpecer el uso de estos dispositivos. Por tanto, si te haces hoy con un dispositivo de Nest, sabes que vas a estar seguro hasta el próximo año 2026. Y en este caso no es una decisión menor, porque hay que tener en cuenta que los dispositivos de Nest precisamente son de los más vulnerables a posibles problemas de seguridad. No en vano los altavoces inteligentes, las pantallas inteligentes, o las cámaras de seguridad, son dispositivos muy codiciados por los hackers para poder hacerse con nuestra información más sensible, e incluso acceder a nuestros datos.

No es la primera vez que vemos cómo algunas cámaras de seguridad han mostrado un contenido que no debían mostrar, o cómo este ha sido sustraído por los hackers para usarlo en contra de los usuarios. Y eso es algo que podría pasar ahora en los próximos años. Sobre todo este tipo de dispositivos son un objetivo prioritario para los hackers, por la poca seguridad con la que cuentan cuando pasan esos dos años de soporte habitual. Google recuerda también que los dispositivos Nest contarán con un sistema de verificación del arranque, que evitará que se pueda cargar un software no legítimo, comprobando siempre que el firmware que hay instalado sea el oficial. Vamos, que otra cosa, no, pero los dispositivos de Nest se van a caracterizar por ser de los más seguros del mercado.