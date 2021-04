Día del libro 2021, lectores de libros electrónicos para regalar

El ebook o libro electrónico se ha convertido desde hace muchos años en una de las principales opciones para leer libros. Aunque todavía son mayoría quienes prefieren el tacto de un libro tradicional, no son pocos los que optan por contar con uno de estos libros electrónicos para llevar decenas de libros encima y compaginar su uso con los libros clásicos. En un par de días es el Día del Libro, además del Santo de un servidor, y queremos repasar algunos de los lectores de libros electrónicos más interesantes para regalar, junto a una flor. Unos lectores de libros que sobre todo nos ofrecen una buena relación de prestaciones y precio.

¿Por qué un lector de libros electrónicos?

Si todavía no has caído en las garras de uno de estos libros electrónicos o no lo ha hecho esa persona a la que quieres regalárselo, debes saber que es la manera más cómoda de leer un libro. Primero por su tamaño, ya que es de apenas unos milímetros de grosor y tiene un peso muy liviano. Normalmente es más pequeño que un libro, tienen una pantalla de seis pulgadas, que además es de tinta electrónica.

Esto favorece la lectura durante muchas horas, ya que este tipo de visualización da como resultado una forma de leer similar a la de un libro, con unas letras que no parpadean y se muestran como si estuvieran impresas. Además los hay con iluminación indirecta, para poder utilizarlos por la noche sin fatigar la vista. Y lo mejor de todo, nos ofrecen la posibilidad de llevar miles de libros en su interior. Y muy importante, su autonomía es de hasta un mes con una sola carga, no se puede pedir más.

¿Lectores de libros para regalar?

Empezamos por el modelo por excelencia, el que llevó en su momento al libro electrónico a un nuevo nivel, no solo por la forma de acceder a los libros, sino también por ofrecernos un modelo de distribución de los libros completamente nuevo.

Amazon Kindle | Amazon

Este es el modelo de Kindle más básico de Amazon, y ya cuenta con luz frontal integrada, por lo que luz no incide en nuestros ojos, sino en la propia pantalla. Su pantalla de seis pulgadas tiene una densidad de 167 píxeles por pulgada, y tiene un contraste muy alto, para leer los libros incluso bajo la luz del sol. Cuenta con conectividad Wifi, 4GB de almacenamiento y podemos comprarlo por 89.99 euros.

Kobo Clara HD | Rakuten Kobo

Kobo es otro de los fabricantes de lectores de libros electrónicos más populares, y nos ofrece con el Clara HD uno de sus lectores más vendidos. Este viene con el doble de almacenamiento, 8GB, así como con una pantalla de seis pulgadas con iluminación frontal, que además es táctil. Tiene unos bordes de pantalla más delgados, y podemos comprarlo por unos 119 euros. El Kindle Paperwhite es la principal alternativa a este modelo por parte de Amazon, con una pantalla también iluminada, táctil, y que cuenta también con 8GB de almacenamiento interno.

Kidle Paperwhite | Amazon

Puede llegar a contar incluso con conectividad de datos móviles, y su versión básica cuesta 129 euros. Otra de las alternativas baratas a estos lectores es la de PocketBook Basic Lux 2.

Basic Lux 2 | PocketBook

Este nos ofrece iluminación lateral, así como una pantalla de seis pulgadas de tinta electrónica junto a 8GB de almacenamiento interno, con iluminación frontal, por tanto es muy completo, y solo cuesta 89 euros.