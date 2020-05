Apple está trabajando en expandir su gama de AirPods con varios modelos. Uno de los que más ha sonado en los últimos meses, nunca mejor dicho, es un nuevo modelo que estrenaría el formato de diadema, inédito hasta ahora en los dispositivos de Apple pero que cuenta con gran tradición por ejemplo en su otra marca “beats” de los que heredaría gran parte de la tecnología. Ahora sabemos algo más acerca de estos auriculares, que buscarían ofrecer una experiencia de uso similar a la de los auriculares de estudio profesionales. Unos auriculares que prometen revolucionar la gama de los de Cupertino.

Los primeros AirPods de diadema

En los últimos años, después de haber estado desterrados durante mucho tiempo, los auriculares de diadema han recobrado su popularidad, y ya no hay nadie a quien le de rubor llevarlos sobre su cabeza cuando pasea por la calle. Apple hasta ahora solo ha lanzado auriculares de los conocidos como botón, aunque no sean así completamente. Y ahora hemos conocido que los primeros auriculares de diadema de la firma californiana tendrán el nombre de AirPods Studio. Un nombre que ha sido desvelado por Jon Prosser, uno de los insider más populares del universo de Apple, y que está más activo que nunca en los últimos meses.

Además del nombre ha desvelado también el modelo con el que se denominarán dentro de la gama de Apple, siendo B515. Y además de estos detalles ha desvelado también el precio de estos auriculares, que sería de 349 dólares. Por lo que podríamos extrapolar perfectamente ese precio a euros al venderse en España, incluso algo más llegando hasta los 399 euros. No ha desvelado nada acerca de su lanzamiento, pero conociendo ya estos detalles no debería ser dentro de mucho tiempo. Y si tenemos en cuenta que el WWDC de 2020 se celebrará el próximo mes de junio, no es descabellado pensar que se pueden desvelar en esta conferencia de desarrolladores en la que tradicionalmente Apple presenta algún nuevo dispositivo de “segunda categoría”

Un nuevo modelo derivado de los Beats Solo Pro

Apple contaría con ventaja en el desarrollo de estos dispositivos de audio, teniendo en cuenta que la especialidad de beats, la firma de audio que adquirió en el 2014, es precisamente el desarrollo de este tipo de auriculares de diadema de alta gama. Uno de los modelos en los que podrían basarse estos nuevos auriculares serían los Beats Solo Pro. Estos auriculares se venden en España por 299, por lo que tendría sentido que se pusieran a la venta en España algo más caros. Es de esperar que los nuevos auriculares de Apple tengan cancelación de ruido activa, algo imprescindible ya en unos auriculares de esta gama.

Beats Solo Pro | Beats

Así que lejos de mitigarse, los rumores acerca del lanzamiento de los primeros auriculares de diadema de Apple son cada vez más insistentes, y nos hacen pensar que su lanzamiento está más cerca, como decimos, tanto como el próximo mes de junio en el WWDC de 2020 que este año se celebrará en una keynote online en lugar de presencialmente en Cupertino, para mantener el distanciamiento social.