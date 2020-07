Amazon quiere seguir dejando huella con sus innovaciones tecnológica. Ahora vienen con otro producto físico no muy convencional: un carro de la compra. No se trata solo de una simple mejora estética a su carrito de supermercado estándar, el Dash Cart, como se llama, ahora vienen con una versión inteligente para el transporte de alimentos.

Amazon sigue innovando

El nuevo carro, viene equipado con una pantalla táctil y otros componentes de hardware que ayudan a detectar automáticamente qué artículos estás colocando dentro, e incluso cuántos de esos artículos has recogido de la estantería. Cuando termines de comprar, puedes llevar el carro a través de un carril especial que te revisa digitalmente todo lo que llevas, sin necesidad de pasar por un cajero convencional.

La idea se basa en el enfoque de Amazon tratar de dar transformando lo físico y convencional al ámbito digital y de esta forma llevarlo al mundo real. Durante años, Amazon ha estado tratando de aplicar todo el aprendizaje que ha recogido del desarrollo de productos impulsados por Alexa, electrodomésticos y relojes de pared. De esta forma ha conseguido establecer tener una presencia física a través de su adquisición de Whole Foods y el crecimiento de la red de tiendas Amazon Go. Esos esfuerzos están dando lugar ahora a la creación de productos híbridos que unen lo digital y lo físico, aunque sólo sea en pequeños y experimentales productos.

El logotipo de Amazon | Getty Images

El carro Dash Cart, se lanzará de momento solo en la tienda de comestibles de Amazon en el barrio de Woodland Hills de Los Angeles. La tienda, confirmada por primera vez el año pasado, no es una tienda de Amazon Go, lo que significa que no tiene el sistema domótico de cámaras, sensores y otros equipos integrados en el techo para detectar automáticamente los artículos que saca de los estantes. En su lugar, esta es su tienda de comestibles, sólo tendrá los carros inteligentes hechos por Amazon. Con este nuevo carro inteligente, la tienda estará en funcionamiento para cumplir con los pedidos de comestibles en línea, sin embargo, este espacio físico aún no está abierto de todo al público, Amazon dice, que tiene como objetivo abrir la tienda a finales de este año. La tienda se une a la red de ubicaciones existentes de Whole Foods de Amazon y su tienda de comestibles Amazon Go de mayor formato que abrió en Seattle en febrero.

Un carro todavía por desarrollar

Por ahora, Amazon no está aún del todo preparada para usar la tecnología Dash Cart más allá de pequeñas compras. El carro de momento solo puede manejar un máximo de dos bolsas de artículos de forma eficiente. Dilip Kumar, vicepresidente de retail físico y tecnología de la compañía, comenta que en la web tecnológica americana The Verge , "El Dash Cart, tiene un sistema de cámaras, una báscula y sensores de visión computacionales y un peso para determinar no sólo el artículo, sino la cantidad del artículo". Para un artículo como, por ejemplo, una manzana, la pantalla táctil en el propio carrito le permite introducir el código de búsqueda de precios del artículo antes de colocarlo en el carrito para ser pesado y añadido a su pedido.

El carrito procesa su pedido al final de la compra, solo si primero ha iniciado sesión en su cuenta de Amazon en su teléfono y lo ha escaneado. El carrito también tiene un escáner de cupones integrado y es compatible con la función de listas de compras Alexa de Amazon. Cuando terminas de comprar, Amazon indica cuales son los carriles dedicados de Dash Cart que te permitirán salir de la tienda sin lidiar con las típicas y largas colas.