Convierte en inteligentes los grifos de tu casa y mejora la higiene con este gadget

Poco a poco nuestros hogares se van convirtiendo en lugares inteligentes, con multitud de dispositivos que permiten automatizar muchas tareas del día a día fácilmente. La llegada de los asistentes de voz inteligentes e infinidad de dispositivos que son compatibles con ellos ha conseguido que sea más sencillo que nunca realizar diferentes tareas y ahorrar mucho tiempo en cosa que antes serían impensables. En esta ocasión os proponemos automatizar algo tan cotidiano como los grifos de casa, aunque con un nivel domótico menos extremo, todo hay que decirlo. Porque puedes automatizar una acción tan básica como la de abrir el grifo en cualquier lugar de la casa.

Más comodidad e higiene

Automatizar los grifos de casa se podría ver como todo un ejercicio de holgazanería si no fuera porque también es algo que puede ayudar y mucho a mejorar la higiene en los baños y cocina de nuestra casa. Más en estos tiempos de pandemia, donde el contacto con las superficies puede ser un punto clave en la expansión del virus, también en nuestros hogares. Lo ideal es que en un hogar no tengan que estar tocando todos los integrantes de este la superficie del grifo de forma continua. Uno tras otro vamos pasando por el mismo baño, y tocando con nuestras manos la superficie de los grifos. Pues bien, hay una manera de evitarlo, y es con el gadget que os traemos hoy, y que es extremadamente sencillo de utilizar.

Grifo inteligente | Starte

Se trata de un dispositivo automático que se instala en el grifo para que abra y cierre de forma autónoma el flujo de agua cuando sea necesario. Para ello cuenta con un sensor de movimiento colocado en el frontal del dispositivo. Por tanto cuando acercamos las manos y detecta nuestra presencia abre el grifo. Una vez que detecta que nuestras manos ya no están delante del grifo este se cierra, como ocurre en muchos de los grifos de los centros comerciales. Este dispositivo evita tener que comprar un nuevo grifo, ya que se puede colocar en cualquiera que ya tengamos en nuestra casa instalado. Viene con distintos adaptadores para diferentes bocas de grifo, por lo que la instalación es muy sencilla.

Grifo inteligente | Hapilife

Además cuenta con una batería que dura nada menos que cinco años, por lo que no hay que preocuparse de estar cargando continuamente la batería. Los hay que cuentan con el sensor frontal, como este, o bien otros que tienen el sensor colocado en los laterales del grifo inteligente. Además este tipo de grifos permiten ahorrar más agua, ya que solo se abren los necesario, y no hay peligro de que lo dejemos mal cerrado. Por tanto es una buena decisión tanto si queremos un uso más cómodo del grifo como aumentar la higiene, evitando que varias personas tengan que tocar el grifo, lo que hoy en día es muy necesario para evitar contactos con el virus. Lógicamente estos grifos son inteligentes, pero no compatibles con asistentes de voz, ya que no tendría mucho sentido ordenarle a Alexa o Amazon que se abra o cierre el grifo, básicamente no sería muy práctico.