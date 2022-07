Como ver en la pantalla grande del Echo Show 15 cuándo llegarán tus paquetes de Amazon

El Prime Day ha estado cargado de ofertas y rebajas increíbles, por lo que aprovechando los buenos precios hemos quemado la tarjeta y ahora sólo recibiremos todos los paquetes que hemos encargado. Consulta los pedidos que tienes en camino desde tu Amazon Echo Show 15.

Consulta tus pedidos pendientes de entrega

La mejor de las compras online es que no tenemos que movernos de casa para nada. En el caso de las comprar en Amazon, tanto el proceso de compra como la recepción del pedido podemos hacerlos desde cualquier lugar y recibirlo en casa en un corto espacio de tiempo. Aunque este también depende en parte del vendedor. La semana pasada ha sido una locura para los amantes de las comprar por Internet. El Prime Day de Amazon venía cargado de ofertas y muchos han aprovechado para hacerlo con un montón de productos rebajados y algunos hasta han perdido de la cuenta de lo que les queda por llegar.

Por lo que si dispones de una pantalla inteligente de Amazon como la Echo Show 15 puedes consultar todos los pedidos pendientes de entrega. Y todo esto sin necesidad de entrar en nuestro perfil de usuario y mirar en mis pedidos. Las pantallas inteligentes de Amazon ocultan muchas sorpresas, entre las que se encuentra esta función, la cual es muy útil para saber de una forma rápida cuando nos van a llegar y repasar todos nuestros pedidos, sobre todo si quieres saber si estás apunto de recibir productos de sus compras o suscripciones.

Hacerlo es muy sencillo, al tener configurado el perfil de usuario cuando nos detecte entraremos en cuenta automáticamente y tendremos acceso a toda nuestra información.

Desde la pantalla principal desliza con el dedo hacia abajo para desplegar el menú con las opciones.

con las opciones. Entre estas encontramos “ sugerencias ”, siempre está bien revisar estas que ya podemos ver nuevas y redescubrir otras funciones. Pulsa esta opción para continuar.

”, siempre está bien revisar estas que ya podemos ver nuevas y redescubrir otras funciones. Pulsa esta opción para continuar. Al hacerlo vemos que aparece un menú con distintas opciones, entre las que se encuentra “donde está mi pedido”.

Pulsa de nuevo la pantalla para seleccionar esta opción.

Una vez entramos veremos las fechas de entrega de los paquetes, mientras que Alexa nos hace un resumen de las entregas.

Que veas o no lo que has comprado depende en parte de las opciones que tengas configuradas, ya que tenemos la posibilidad a la hora de recibir las notificaciones de pedido de que nos diga o no lo que contienen. Ya que puede que si está visible el contenido de un pedido desvelemos una sorpresa. Alexa nos recuerda si hemos recibido hoy algún paquete y la fecha de entrega próxima de nuestros pedidos. Si queremos cerciorarnos de lo que incluyen estas entregas siempre podemos consultar los pedidos que hemos realizado e incluso si estamos a tiempo cancelar los que nos parezca. Una buena opción si queremos dar un repaso rápido a nuestras compras, de este modo será más fácil organizarnos y poder hacer las gestiones necesarias para recibir nuestros paquetes en casa a tiempo.