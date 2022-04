Cómo poner a limpiar tu aspiradora automáticamente cuando sales de casa

Hoy en día a nuestra disposición tenemos infinidad de aparatos inteligentes que nos hacen la vida mucho más fácil. A posibilidad de programar rutinas hace que podemos hacer un uso personalizado de ellos. Con esta rutina podrás limpiar tu casa cuando te salgas por la mañana de casa.

Limpia tu casa cuando salgas por la mañana

Entre estos gadgets inteligentes podemos encontrar robots aspiradores, muchos de estos se encargan de aspirar y fregar nuestro hogar. Tenemos la opción de programar los días y las horas a las que queremos que empiecen a limpiar, pero no siempre es lo que necesitamos. Esto es válido cuando nuestros horarios están programados al milímetro y como norma general salimos de casa a la misma hora. Además, independientemente de que salgamos o no, siempre cumpliera la programación, aunque no nos venga bien.

Configurando el iniciador de la rutina | TecnoXplora

Pero tenemos una forma de hacer que la limpieza se inicie de forma automática cuando salgamos de casa, independientemente de la hora a la que lo hagamos. Rutina sólo es compatible con robot con el asistente de Alexa y además necesitamos un sensor de apertura de puerta para iniciar el trabajo de limpieza. Con ambos dispositivos configurados correctamente tan solo abrimos la aplicación de Alexa en nuestro móvil y creamos una nueva rutina, para ello sigue los siguientes pasos:

En la app, pulsa sobre el icono de “ más ” en la esquina inferior derecha de la pantalla para desplegar en el menú.

” en la esquina inferior derecha de la pantalla para desplegar en el menú. Entre las opciones selecciona Rutinas y pulsa de nuevo sobre “ Más ” esta vez en la esquina superior derecha para programar una nueva rutina.

y pulsa de nuevo sobre “ ” esta vez en la esquina superior derecha para programar una nueva rutina. Lo primero será asignar un nombre a la rutina, algo reconocible, por si acumulamos gran número de estas saber identificarla.

A continuación, programamos “ cuando ”, en este apartado, seleccionamos " Hogar digital" para elegir el activador.

”, en este apartado, seleccionamos " para elegir el activador. Se entre los dispositivos selecciona el detector de apertura de puerta (door detector) y pulsamos sobre la opción “ cerrar ” y pulsamos en la parte superior de la pantalla sobre “ continuar ”

y pulsamos sobre la opción “ ” y pulsamos en la parte superior de la pantalla sobre “ ” Continuamos pulsando sobre “ cuando ” para definir el momento en el que comenzará la limpieza.

” para definir el momento en el que comenzará la limpieza. Además, podemos limitar las horas en las que se iniciará la limpieza .

. Podemos programar, por ejemplo, que todos los días, días alternos o solo de lunes a viernes se inicie el aspirado cuando se cierre la puerta entre la ocho y las nueve de la mañana.

Y por último, añadiremos una acción, esta vez seleccionamos "Alexa dice" . Entre las opciones disponibles seleccionamos “ personalizada ” para incluir el comando “Alexa dile a Roomba que inicie la limpieza”

. Entre las opciones disponibles seleccionamos “ ” para incluir el comando De este modo si no tenemos que salir de casa y no queremos que nos moleste el ruido del aspirador este no se activará. Si estamos en casa siempre podemos decirle al asistente “Alexa, dile a Roomba que inicie/detenga la limpieza”.

Configura una acción | TecnoXplora

Al programar que se active la rutina entre un determinado rango de horas, si abrimos y cerramos la puerta fuera de este no comenzará la limpieza. También podemos vincular estos a otros iniciadores, todo dependerá de los dispositivos compatibles en nuestro hogar inteligente. Para que nuestra rutina tenga éxito y al terminar el robot regrese a su base de carga hasta la próxima, tendremos que intentar que no se encuentre en su camino obstáculos u objetos con los que se pueda enganchar como cables, cortinas o cualquier elemento que pueda engancharse en sus ruedas.