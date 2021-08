Cómo inhabilitar apps que no usas en tu Android TV

Entre las muchas ventajas que nos ofrecen los televisores inteligentes, una de ellas es la posibilidad de instalar aplicaciones según nos convenga. Pero hay aplicaciones que vienen de serie instaladas en los dispositivos y no incluyen entre sus opciones la desinstalación. Pero existe una forma hacerlas desaparecer, te contamos cómo.

Inhabilitar aplicaciones

Algunas aplicaciones como YouTube suelen estar preinstaladas, pero puede ser que no queramos que estas aplicaciones estén disponibles. Para esto tenemos la opción de inhabilitar la aplicación, sólo debemos entrar en la configuración del televisor y seguir estos pasos:

Una vez accedemos a los " ajustes" , pulsando en el icono de la rueda dentada en la esquina superior derecha en la página principal del televisor.

, pulsando en el en la esquina superior derecha en la página principal del televisor. A continuación, selecciona " aplicaciones" . Al hacerlo, aparece un número reducido de estas.

. Al hacerlo, aparece un número reducido de estas. Pulsa sobre “todas las aplicaciones”, de este modo como es obvio accedes al listado completo.

de este modo como es obvio accedes al listado completo. Busca la aplicación que quieras dejar de usar y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Al acceder a la información de la aplicación, sabremos si podemos borrar, inhabilitar o si la aplicación no permite ninguno de los ajustes .

. Si aparece, pulsa sobre la opción “ inhabilitar ” y de esta forma dejaremos de tener acceso a la aplicación.

” y de esta forma dejaremos de tener acceso a la aplicación. Si esto sucede la única forma de hacerla desaparecer es a través de las opciones de desarrolladores.

Inhabilitando aplicaciones en Android TV | TecnoXplora

Cuando inhabilitamos una aplicación, simplemente deja de mostrarse entre las opciones disponibles. Además, tenemos la posibilidad de deshacer el ajuste volviendo a habilitarla. Ya que aplicar este cambio de configuración no supone el borrado de los datos de esta, simplemente que deja de estar operativa. Dependiendo del fabricante y la capa de personalización de Android de nuestro dispositivo, estos ajustes pueden encontrarse en otro menú, por lo que, si es necesario, consulta el manual del usuario de esta.

En Android TV podemos clasificar las aplicaciones en dos categorías, las que vienen ya preinstaladas y las que instalamos libremente. Entre ellas existen varias diferencias y la más reseñable es que las que vienen de fábrica no podemos borrarlas, sólo inhabilitarlas. Pero dentro de esta categoría tenemos que hacer una distinción, hay aplicaciones que no pueden ser borradas e inhabilitadas. Sólo tenemos un método para quitarlas y es a través de las opciones de desarrollador. Un procedimiento poco recomendable si no estamos familiarizados con este tipo de ajuste. Realizar cambios en las opciones para desarrolladores pueden causar el mal funcionamiento de nuestro televisor. Puede que uno de los motivos por el que te has planteado eliminar aplicaciones del sistema es liberar memoria de nuestro dispositivo. Este tipo de ajuste sólo nos garantiza que no estén disponibles para su uso, ya que seguirán ocupando el mismo espacio.

Algo muy esperado por los usuarios de Android es la llegada de la nueva versión, Android TV 12. Se espera el mayor avance de la historia del sistema, como ya ha sucedido con la versión para móvil. Esperamos que este llegue pronto a todos los dispositivos mejorando la experiencia de usuario.