La conectividad Wifi se ha convertido en algo habitual en nuestros hogares desde hace muchos años. Tanto que muchos pensamos que cualquier dispositivo que llega al mercado cuenta con esta conectividad. Algo que es así en todos los teléfonos móviles, tabletas e incluso ordenadores portátiles que llegan nuevos al mercado. Pero no ocurre lo mismo con algunos ordenadores de sobremesa que no cuentan con una conectividad Wifi integrada. Esto es algo que ocurre habitualmente con ordenadores que han sido diseñados para trabajar con conexiones de red a través de cable Ethernet. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay acceso a Internet mediante la conectividad inalámbrica?

Soluciónalo con un adaptador

Es algo que puede pasar, encontrarse en casa trabajando con un ordenador de sobremesa conectado a la red por cable y que esta conexión deje de tener acceso a Internet a través del cable, por un problema en el router o el mismo acceso a la red de fibra o ADSL. En esos casos no nos queda otra alternativa que conectarnos a la red Wifi generada por nuestro teléfono por ejemplo, que utiliza los datos móviles del terminal para poder navegar por Internet. El problema es que sin conectividad inalámbrica es imposible conectarse a una red inalámbrica en nuestro ordenador. Por eso necesitamos un adaptador Wifi USB para poder contar con ese tipo de conectividad. Estos adaptadores dotan de conectividad inalámbrica al ordenador al instante.

Adaptador Wifi | TP-Link

Gracias a la tecnología Plug&Play es posible acceder a una red Wifi casi al instante. Hay muchos modelos, por ejemplo como este TP-Link que nos ofrece una buena velocidad de navegación a un precio bastante contenido. La instalación es muy sencilla, con los controladores que vienen en el CD suministrado, o que podemos descargar desde la propia página web del fabricante. Una vez instalados el ordenador funcionará de la misma manera que si tuviera la conectividad Wifi integrada de fábrica. Ahora solo tendrás que ir al icono de conectividad inalámbrica de tu ordenador y buscar la red Wifi que has creado con tu propio nombre, a la que le has puesto un nombre y contraseña conocidos.

Una vez conectado navegarás a una velocidad aceptable como si tuvieras Wifi nativo. Estos adaptadores son también una buena solución a esas situaciones en las que queremos cambiar de sitio el ordenador, pero no damos cuenta de que la conectividad de red nos queda muy lejos. Con este adaptador no hay más problemas, porque puedes conectarte igualmente a la red Wifi de tu propio router, a la red inalámbrica de casa, algo que sin este adaptador era imposible de hacer. Sin duda un accesorio imprescindible para todos aquellos que trabajan en casa con un ordenador sin Wifi, que no son pocos, y que seguramente en estos tiempos de teletrabajo sean más numerosos que nunca. Un dispositivo que tener siempre a mano, porque puede evitar quedarnos en el dique seco mientras trabajamos durante horas, y además no es muy caro, por lo que se puede amortizar relativamente rápido si lo utilizamos para trabajar.