Cómo acceder al navegador secreto en tu Google Nest Hub

Google ha anunciado la inminente llegada a nuestras pantallas inteligentes de un teclado táctil que se incluirá entre sus funciones y que nos permitirá introducir textos de forma manual sin necesidad de usar únicamente los comandos de voz. Su llegada supondrá un cambio en el modo en el que interactuamos con estos, en la actualidad esta interacción la llevamos a cabo a través de comandos de voz, toques de pantalla o desplazamiento de pantalla usando los dedos. Pero cuando está nueva función llegue a nuestras pantallas lo cambiará todo.

Acceder al navegador oculto en Google Nest Hub

Hasta ahora creíamos que esto no era posible, la ausencia del teclado hacía pensar que no podríamos acceder a un navegador web. Pero esto no es del todo cierto pues podemos acceder al navegador Web oculto en las pantallas inteligentes de Google a través de búsquedas por voz. Esto es posible si los resultados que muestra nuestra pantalla inteligente son de Wikipedia.

Resultado de la búsqueda en Wikipedia | TecnoXplora

Comprobarlo es verdaderamente sencillo, tan sólo tenemos que activar nuestra pantalla inteligente con su comando de activación “ok Google o Hey Google” seguido de la información que queramos consultar como por ejemplo “Hey Google, dame información sobre Larry Page”. Del mismo modo que nos muestra cualquier otro resultado, en la pantalla del Google Nest Hub aparecerá una imagen y una breve información relacionada acerca de lo que le hemos consultado.

Además de esto, cerca de la esquina inferior de la pantalla, puedes ver la atribución de la imagen y de la información, en este caso Wikipedia. A pesar de su diminuto tamaño, podemos pulsar sobre el vocablo para acceder a la página web con la información completa recogida en Wikipedia.

Mostrando la página de Wikipedia | TecnoXplora

Además, podemos activar el cuadro de búsqueda, aunque por el momento no disponemos de herramientas para poder introducir ningún criterio de búsqueda sobre ella. La única herramienta de la que disponemos son los comandos de voz. Algo que en un futuro cercano podremos llevar a cabo con la incorporación entre las funcionalidades de un teclado táctil con el que podamos interactuar. Esta nueva función ya está disponible para algunos usuarios y poco a poco irá llegando al resto en un breve espacio de tiempo por lo que ya queda menos para poder probar de primera mano en nuestros dispositivos cómo será el uso de este y la ventaja que supone la incorporación de un teclado.

Una función que acerca al sistema de estos dispositivos parecerse cada vez más a los asistentes que voz que incluyen los sistemas Android que utilizamos en nuestros móviles con los cuales podemos elegir en cada momento si queremos usar el teclado o los comandos de voz para activar sus funciones. Los sistemas operativos estos dispositivos están en constante evolución y desarrollo y esto les permite a los desarrolladores incluir nuevas funcionalidades que hacen que el uso de estos sea cada vez más intuitivos y fáciles de usar. Y en un futuro muy próximo permitirán elección al usuario de qué forma quiere interactuar con sus dispositivos inteligentes.