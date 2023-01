CES 2023: este sensor para el váter hace auténticos análisis de tu orina

El hogar conectado no conoce límites, ni mucho menos. Y es que cada vez son más los dispositivos que llegan a nuestros hogares dispuestos a convertir nuestro día a día en algo mucho más sofisticado y funcional. Es el caso del nuevo dispositivo que ha lanzado Withings, una de las firmas de tecnología orientada a la salud más importantes del mercado. La marca no contenta con su línea de wearables de alta gama ahora ha presentado en el CES 2023 de Las Vegas un sensor capaz nada menos que de analizar nuestra orina cuando acudimos al baño. Por tanto ya no se conforman con analizar nuestra salud desde la muñeca, sino que ahora podemos tener auténticos análisis de orina todas las veces que queramos.

Un seguimiento de salud diferente

La gran mayoría de nosotros nos hemos realizado alguna vez un análisis de orina, ya sea por mera rutina como para poder comprobar alguna dolencia o cualquier tipo de contratiempo de salud. Y por eso estamos acostumbrados a entregar el bote con la orina a los sanitarios para que estos puedan analizar cuál es su composición, y si esta puede contener algo que haya que seguir de manera pormenorizada poniendo en riesgo nuestra salud. Pero con el nuevo dispositivo de Withings vamos a poder disfrutar de un análisis de orina casi como si nos tomáramos el pulso con el reloj, porque se va a convertir en algo prácticamente igual de sencillo de hacer.

El dispositivo de Withings se coloca en el inodoro, como hacemos con esas tradicionales pastillas limpiadores que se adosan a la taza del váter. Este nuevo sensor se denomina U-Scan y así de primeras cuando lo vemos nos recuerda al aspecto de un Chromecast. Pero nada tiene que ver con él, ya que es un sensor diseñado para poder analizar nuestra orina cada vez que vamos al baño. Withings ha lanzado dos dispositivos, uno de ellos es un cartucho para insertar en el U-Scan que nos permite conocer información nutricional y metabólica. Porque puede medir el nivel de cetona, así como la vitamina C. También puede darnos el dato del nivel de pH de nuestra orina, algo que puede ser importante para detectar problemas renales.

El segundo ha sido diseñado para hacer un seguimiento pormenorizado de la menstruación. Para ello es capaz de medir las oleadas de LH, así como la hormona luteinizante, una información que puede decirnos si la ovulación es inminente o no. Por tanto es un dispositivo que se puede modular y utilizar en base a las necesidades de cada usuario. Lo mejor de este dispositivo es que no hay que hacer nada para poder acceder a información diaria sobre la salud basada en nuestra orina. Solo hay que acercarse al inodoro y orinar como lo hacemos normalmente. Porque una vez que lo hemos hecho, acceder a los resultados es instantáneo y muy sencillo.

Ya que para ello solo tenemos que conectarnos con la app de Withings al dispositivo. Y ver todos los resultados y datos recogidos en las pantallas del móvil. Como si consultamos los resultados de una sesión de running registrada por nuestra pulsera inteligente. Estos dispositivos llegarán de momento solo a Europa, con un precio en conjunto de unos 500 euros para los dos modelos con diferentes especificaciones.