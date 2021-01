¿Aún sin regalo para Reyes? Estas tarjetas regalo se pueden canjear al instante

Seguro que no eres la única persona que aún no le ha encargado nada a los Reyes Magos, no solo para ti, sino para esas otras personas a las que no sabes que regalar. Hoy en día existen unos regalos que normalmente son del agrado de muchas personas, y que nos pueden sacar de un apuro y hacer quedar muy bien. Hablamos de las tarjetas regalo de diferentes plataformas, sobre todo de aquellas donde los receptores pueden acceder a un gran catálogo de juegos, música u otro tipo de entretenimiento al instante, sin necesidad incluso de estar presentes para entregárselo, lo que fomenta la tan buscada distancia social.

Tarjetas regalo perfectas para regalar

Nos hemos fijado en esas tarjetas que pueden abarcar más servicios, y por lo tanto con las que más podemos acertar en el caso de decidirnos por ellas. Por ejemplo, una tarjeta de Google Play o iTunes nos da a acceso a millones de apps y juegos, que seguro van a ser del agrado de la persona a la que vamos a regalar. También podemos comprar alguna tarjeta, por ejemplo de Amazon, donde el receptor de esta va a poder acceder a miles de productos, y quizás con el saldo que añadamos podremos contribuir a que se haga con el mejor regalo posible, o con eso que tanto deseaba. Hay otras tarjetas como por ejemplo de Spotify, que nos dan acceso a la suscripción Premium, y que a la persona que regalemos podría resolver varios meses de esta suscripción, un regalo que debería ser del agrade de muchas personas.

Tarjetas regalo | Amazon / Roblox

Aunque hay otras tarjetas regalo más específicas, como por ejemplo de ciertos juegos muy populares. Por ejemplo se nos ocurre de un juego que arrasa entre los más pequeños y jóvenes, como es Roblox. Podemos regalar una tarjeta con un determinado saldo que puedan canjear en el juego con vestimentas, mejoras y accesorios exclusivos. Si las personas a las que vamos a regalar son jugones podemos entregarles una tarjeta para comprar juegos de Playstation, de Xbox o de Nintendo Switch. De esta manera es sencillo poder acertar con alguien que sabemos que tiene una de esas consolas. Así que si no tienes idea de qué regalar a solo unas horas de que lo entreguen los Reyes, prueba con una de estas tarjetas regalo:

De esta manera conseguimos dos cosas, no solo acertar con un regalo que da muchas opciones a la persona que lo recibe de hacerse con algo que le gusta, y no menos importante, se mantiene la distancia social, porque los Reyes pueden dejarle un código canjeable en el correo electrónico a la persona que regalamos, y así poder acceder a sus regalos al instante, desde que le entregamos ese código. Por tanto si todavía no te has decidido, es una muy buena opción a tener en cuenta.