Atari ya vende su nueva videoconsola retro, que también funciona como PC

Sin duda se han puesto de moda de unos años hasta ahora, las videoconsolas que explotan la nostalgia de los que crecieron en los 70, 80 y 90 para captar un cierto volumen de negocio. Hemos visto recreaciones de las míticas consolas de Nintendo, de SEGA, o de SNK, siendo seguramente estos tres los casos más notables de esta fiebre por lo nostálgico que vive el mercado. Otro ejemplo lo conocimos ayer en la conferencia de Nintendo en el E3, que ha anunciado una nueva edición de sus Game&Watch revisitando sus clásicos de Zelda. Pues bien, Atari, empresa mítica e icono de la cultura pop de los últimos 40 años, ha puesto a la venta por fin su nueva videoconsola retro, la nueva Atari VCS.

Tres años de espera

Desde luego estamos ante todo un hito del mercado tecnológico, si tenemos en cuenta que esta consola fue anunciada ya hace tres años, y que no ha sido hasta ahora, y después de muchos teaser, cuando se ha puesto a la venta. Estamos hablando de una consola que en este caso llega con un uso híbrido, ya que también se podrá utilizar como ordenador personal, gracias al sistema operativo basado en Debian, pero que también puede ejecutar por ejemplo Windows o Chrome OS de Google. Pero más allá de este curioso uso, es eminentemente una consola de videojuegos.

Atari VCS | Atari

Esta recupera el diseño clásico acabado en madera de las consolas de Atari. Y en su interior nos vamos a encontrar con nada menos que 100 juegos, gracias a Atari Vault. En este caso Atari no ha querido solo recrear el aspecto retro de la consola, sino crear un entorno de juego moderno y basado en la nube. De hecho podremos acceder a Antstream Arcade con una subscripción, que nos permitirá jugar a otros títulos de diferentes consolas, no solo de Atari. Como por ejemplo las míticas Nintendo 64 y SEGA Megadrive. Como buen ordenador, cuenta con un procesador y GPU de AMD, así como con 32GB de almacenamiento interno, ranura para tarjetas microSD o memoria RAM de 8GB, por lo que es bastante potente para lo que podríamos esperar.

También hay conexión HDMI 2.0, varios puertos USB, Bluetooth 4.0 y puerto Ethernet para conectarse a Internet mediante cable, incluso podremos conectar ratón y teclado para hacer ese uso como ordenador de la consola. Por tanto al menos estamos ante una consola que no se limita a recrear el aspecto y los juegos de la original, sino que además nos ofrece funcionalidades extra que normalmente no encontraríamos en este tipo de dispositivos. Eso sí, no podemos esperar un precio tan ajustado como el de los modelos de Nintendo, SEGA o Sony, ya que se pone a la venta ahora en Estados Unidos por 299,99 dólares, aunque para contar con los mandos inalámbricos y un acabado de nogal, habrá que desembolsar 399,99 dólares, veremos si este proyecto, que se ha hecho tanto de rogar, tiene buena acogida entre los jugadores, y si pronto vamos a poder hacernos con él.