El asistente de Google tiene un comando secreto para activarlo, ¿sabes cuál?

El asistente de Google se ha convertido en una constante para algunos usuarios, no sólo para lo que disponen de altavoces inteligentes, también desde el teléfono móvil. E invocarlo es de los más sencillo. A continuación, te contamos un comando de voz alternativo con el que activarlo.

Una forma original de activarlo

Invocar al asistente de Google es muy sencillo tan sólo tenemos decir “ok Google” para que este comience a escucharnos y atender a nuestra petición. Lo hará independientemente de quien lo llame, aunque podemos configurarlo para que no sólo nos atienda, sino que reconozca nuestra voz y ofrecernos una experiencia más personalizada. Pero no es la única forma, también podemos usar otra sencilla frase como es “Hey, Google” para llamar su atención, del mismo modo que la hacemos con el anterior comando. Un comando secreto y desconocido para muchos de sus usuarios, que nos permite llamar a nuestro asistente de una forma diferente, usando un apelativo que a algunos les puede resultar hasta cursi. Pero lo cierto es que funciona e igual de bien que el resto.

Aunque para quien no le sepa, hay una forma más divertida de invocar a nuestro asistente. Tal y como le diría el Oso Yogui, a su inseparable amigo Boo Boo, “hey, Boo Boo” o “Ok, boo boo”. Un simpático comando con el que podemos llamar a nuestro asistente. Funciona de mismo que modo que los anterior por lo que no obtendremos una respuesta personalizada a este, sólo la información que le hemos pedido.

Fácil de usar por los niños | Google

Un comando que facilita mucho la invocación del asiste para aquellos que les es difícil pronunciar el nombre del asistente. Para los usuarios familiarizados con ello no nos supone ninguna dificultad, pero en el caso de los niños o las personas mayores la cosa cambia y pueden llegar a cambiarle el nombre y no les reconozca, por lo que usar Boo Boo como alternativa les facilitará la tarea de invocarlo. Por fuerte para hacer uso de este no hace falta enseñar al asistente a reconocer nuestra voz, pero de la misma forma no nos atenderá de forma personalizada y no podremos pedirle comandos o acciones como que busque nuestro móvil porque no nos reconocerá. Solo entenderá que está siendo invocado, pero no por quien. Para que nos reconozca usando este comando debemos ir a los ajustes del asistente y seguir los pasos para que aprenda a reconocer nuestra voz cuando lo usemos, eso sí, si lo cambiamos ya no podremos seguir usando “OK, Google” para comandos personalizados.

Es cierto que, en esta materia, tenemos pocas opciones de personalización ya que en no podemos usar otros comandos para iniciar la conversación con el asistente. Y que lo único que podemos cambiar es la voz con la que queremos que nos responda, aunque en esta cuestión la oferta es también muy limitada ya que solo podremos elegir entre la voz naranja, si quieres que lo haga una voz masculina o y la voz roja para seguir usando la voz femenina predeterminada del asistente.