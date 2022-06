¿Un Apple Watch con cámara de fotos? No hay que descartarlo

Si hay un reloj inteligente popular en el mercado ese es sin duda el Apple Watch. Siempre han existido relojes, desde hace siglos, pero no fue hasta la llegada del modelo de Apple cuando los modelos inteligentes comenzaron a despertar un verdadero interés. Este año tendremos los Apple Watch Series 8, y esperamos algunas novedades interesantes, como la llegada de algún sensor adicional, pero nada como lo que estaría planeando la marca de Cupertino para los próximos modelos. Y es que no hay que descartar que alguno de sus relojes llegue a contar en algún momento con una cámara de fotos.

Una posibilidad, aunque remota

Una vez más ha sido una patente la que nos ha desvelado los planes de Apple, ya sean futuros, o ya descartados, en este caso respecto del reloj inteligente de la marca. En esta patente se pueden apreciar esquemas que nos muestran el diseño de este futuro reloj con un diseño que desde luego es bastante similar al Apple Watch. Lo curioso de este diseño es que se trata de un reloj que tiene una corona con una cámara de fotos o vídeo integrada en ella, algo que evidentemente cambiaría por completo las reglas del juego y el factor de forma del reloj tal y como lo hemos conocido hasta ahora.

Además, contaría con algo similar a un flash LED, para ayudar a hacer las fotos en condiciones de poca luz. En un principio podríamos pensar que es realmente difícil poder hacer una foto con una cámara de estas características, pero nada más lejos de la realidad, siempre según las intenciones de Apple. Porque cabe la posibilidad de que el reloj se desacople de la correa del mismo, para que se puedan hacer las fotos de forma más cómoda, y de alguna forma poder encuadrar mejor las escenas sin tener que estar moviendo el brazo en posiciones imposibles. Desde luego es un diseño que nos sorprende bastante, porque no cuenta con la cámara en una zona habitual.

No es la primera vez que vemos un reloj inteligente con cámara de fotos, los fabricantes chinos se han hartado a hacerlo, pero no es algo que haya terminado cuajando en los relojes de primeras marcas, recordemos que los primeros Galaxy Watch tenían una de estas cámaras, que terminaron por desechar con el paso de los años. No sabemos si Apple lanzará un Apple Watch con cámara de fotos, pero desde luego es algo que se ha llegado a plantear en algún momento. Porque por lo que sabemos, esta patente se ha registrado en 2019, hace ya tres años, por lo que, si no hemos conocido nada acerca de un posible modelo de estas características, lo normal es que los de Cupertino hayan descartado su desarrollo y fabricación durante este tiempo.

Sin duda sería un dispositivo sorprendente, pero se ha demostrado a lo largo de los años que las cámaras de fotos en este tipo de dispositivos, incluso si se contemplan para hacer videollamadas, no son algo que haya aportado algo realmente incremental y positivo a estos relojes.