Apple sigue trabajando en unas gafas inteligentes al estilo de las Meta de Ray-Ban

Los de Cupertino no han tenido una buena experiencia con el lanzamiento de sus primeras gafas de realidad mixta. Y no porque no sea un prodigio técnico, que lo es, sino porque no parece haber encontrado un mercado sólido. Las Apple Vision Pro se han visto lastradas por un precio lejos del alcance del 99% de los consumidores, y de una apuesta limitada por parte de los desarrolladores de software. Pero Apple sigue insistiendo en darle sentido a su participación en este mercado, con nuevas propuestas, no solo con unas Apple Vision Pro más baratas, sino también con unas gafas tradicionales con funciones Smart, al más puro estilo de las Meta de Ray-Ban.

Gafas inteligentes para vestir

Parece que el segmento de las gafas de sol o graduadas con funciones inteligentes está despertando el interés de las grandes tecnológicas, que han visto en el modelo de Meta un éxito moderado a seguir. De hecho, hace unas semanas conocíamos que Google estaba planteándose pujar por el negocio de Ray-Ban, y comprar parte de su división inteligente. Ahora es Mark Gurman, el popular analista, quien desvela los planes de Apple para entrar también en este segmento de gafas inteligentes más asequibles.

Este ha confirmado que el desarrollo de estas gafas sigue adelante, pero que se ha enfrentado a ciertos retos técnicos, que han obligado a la empresa a posponer el proyecto puntualmente. Pero la realidad es que las gafas siguen ahí, y es cuestión de tiempo que Apple lance un nuevo modelo que nos permita disfrutar de una visión mixta, de realidad aumentada apoyada seguramente en la IA de Apple Intelligence.

Y es que se ha demostrado que este producto puede tener un potencial éxito entre los consumidores, ya que hablamos de convertir en inteligente un objeto que usan millones de personas todos los días, como pueden ser sus gafas graduadas o de sol. Así que a las Apple Vision Pro ha que sumar ahora estas gafas, que verán la luz probablemente en 2026, vistos los tiempos con los que se mueve la compañía. Por otro lado, Gurman ha vuelto a recordar que Apple trabaja en una versión más asequible de sus gafas Apple Vision. El principal objetivo es llevar parte de la tecnología de estas gafas a un dispositivo que cueste como mucho 1.500 dólares, ya que creen que todo lo que no sea bajar de ese precio marginará al producto al ostracismo.

Con alternativas como las Meta Quest 3 Pro, rondando los 600 euros, y por muy avanzadas que sean las gafas de Apple, los usuarios van a preferir optar por modelos más baratos y accesibles, ya que este ha sido el principal punto que explica el moderado fracaso de las Vision Pro, unas gafas que en Europa se venden por alrededor de 4.000 euros, una auténtica barbaridad sin pies ni cabeza para el consumidor medio, e incluso más adinerado. Las gafas al estilo de Meta de Apple tendrán apariencia tradicional, pero integrarán en su montura una cámara y unos altavoces que nos permitan tomar fotos, o pedirle ciertas acciones a la IA mediante comandos de voz. Y por un precio que se mueve entre los 300 y 500 euros.