Apple registra la patente más loca que hayamos conocido para los MacBook

Las patentes siempre están ahí para avanzarnos por dónde va la industria de todo tipo, y por supuesto tecnológica. La realidad es que muchas veces no llegan a convertirse en nada real, pero no es raro que de ellas terminen saliendo dispositivos que tienen un largo recorrido de años. No creemos que sea el caso de la última patente que hemos conocido de Apple. Esta se centra en los MacBook y tiene todo el aspecto de quedarse guardada en un cajón, sencillamente porque no har por dónde cogerla, no tiene demasiado sentido desde luego.

Una tecla que se convierte en un ratón

Sí, así de loco es lo que hemos conocido recientemente sobre una nueva patente de Apple. Tal y como desvelan desde Mashable, esta patente es bastante curiosa y nos propone un uso para el teclado del ordenador que va más allá del tradicional, y tanto que es así. Porque como podéis ver, la idea de Apple es que de este teclado sea posible extraer una tecla que haga las veces de ratón. Sí, eso es, un ratón de dimensiones mínimas.

Como se puede ver en los esquemas de la patente, la tecla se extraería del propio teclado del MacBook, y una vez fuera la podríamos manipular directamente como si de un ratón se tratara. Y estos mismos esquemas podemos ver cómo funcionaría esta tecla, inclinándose para colocarse de una forma en la que el tacto sea similar al de un ratón. Este pequeño ratón dentro de una tecla contaría con una batería integrada, para poder alimentar las funciones de ratón de forma independiente y sin estar conectado al ordenador para obtener corriente.

Una vez colocada en posición esta tecla, podemos deslizar el dedo por ella para mover el cursor por la pantalla del MacBook. Y también es posible hacer clics apretando la propia tecla. Vamos, que en el minúsculo espacio contaríamos con la versión de Magic Mouse más pequeña que hayamos conocido nunca. La idea de Apple es la de proveer a los usuarios de MacBook de un ratón y ahorrarse tener que estar siempre transportando uno junto a su ordenador, pero desde luego no parece que sea la mejor forma de llevarlo a cabo, al menos si tienes las manos grandes.

En la patente también se contempla la posibilidad de que sea posible juntar varias teclas para que se pueda hacer un ratón de dimensiones más grandes. De esta manera se podría utilizar de una manera más cómoda, pero esto no hace sino simplificar el esperpento. Porque sacar una tecla que esté dedicada a esto, no tiene por qué ser lo peor. Pero desmontar medio teclado para tener ratón, no parece la mejor solución.

En cualquier caso, como ocurre con tantas y tantas patentes, no parece que esta se vaya a convertir pronto en una realidad, si es que alguna vez ocurre esto. Como ha ocurrido otras veces, podría ser el punto medio entre dos patentes para llegar a un producto completamente diferente. Pero como producto independiente, parece tener bastantes lagunas. Aunque hay que reconocerle a Apple que tienen una gran inventiva en estos casos.