Apple: lo que aún no han presentado de toda la vorágine de rumores que hemos tenido

Apple celebró un evento el pasado lunes en el que, tal y como decían los rumores, se presentaron nuevos servicios que buscan generar nuevos ingresos y competir en el mercado del entretenimiento. Apple News+, Apple TV+, Apple Arcade y Apple Card irrumpirán entre nosotros a lo largo de los próximos meses, y seguro que darán mucho de que hablar.

Además, durante la semana anterior a ese evento Apple lanzó varios productos a ritmo de uno por día. Nuevos iPad mini y iPad Air, los esperadísimos nuevos AirPods con estuche de carga inalámbrica y unos iMac con sus componentes internos renovados. Creo que jamás habíamos visto tantos lanzamientos juntos y tantos rumores confirmados en tan poco tiempo, pero aún así hay cosas que han quedado pendientes.

Lo que más ruido está generando es la aparente ausencia de la base de carga AirPower. Llevabamos días viendo señales de que su lanzamiento era inminente, y contábamos con que iba a tener un pequeño hueco en forma de lanzamiento puntual como en el caso de los iPad o en la misma keynote.

Pero no, no ha sido así. El AirPower sigue siendo una incógnita, y mientras no vemos su lanzamiento no dejan de aparecer señales de su llegada puede estar muy cerca. Varias fuentes indican que debería lanzarse antes de abril (quizás con suerte lees esto cuando se estén lanzando), y en la caja de los nuevos AirPods incluso se menciona esa Air Power como opción para cargar el estuche de los auriculares. Es más, el recién lanzado iOS 12.2 añade compatibilidad con esa base.

Otra cosa que nos queda por ver es ese hipotético nuevo iPod touch, que resucitaría la gama iPod con el reenfoque de ser un terminal donde poder jugar a todos los videojuegos que aparecerán en el servicio Apple Arcade. La semana pasada había fuentes que confirmaban que se iba a lanzar en ese entonces, pero ni lo vimos esos días ni lo vimos en el evento del pasado lunes.

Sin embargo los números de modelo siguen ahí, presentes en registros de las bases de datos del mercado euroasiático, de modo que también podríamos verlo en cualquier momento.

Otra posibilidad que no hay que descartar del todo es que desde Cupertino hayan decidido retrasar esos lanzamientos hacia junio. El día 3 arrancará la conferencia de desarrolladores anual de Apple, y ese mismo día tendremos otra keynote en la que veremos los primeros datos oficiales de iOS 13 y macOS 10.15 además de otras cosas. Puede que sea en ese día cuando aprovechen y destapen esos lanzamientos: no sería la primera vez que veríamos novedades de hardware en un evento completamente enfocado al desarrollo de hardware.

En ese evento, por cierto, también deberíamos ver los primeros detalles de un próximo Mac Pro modular. Es el ordenador que más esperan los profesionales, y su lanzamiento está programado para antes de que termine este año junto con una pantalla profesional a juego con resoluciones nunca vistas en los productos de Apple hasta ahora.

Será cuestión, como siempre, de estar atento a las novedades. Veremos si estos productos terminan por lanzarse durante estos días o por lo contrario tenemos que seguir esperando pacientemente unas semanas más.