Apple podría lanzar una nueva tableta, y no sería un iPad

El iPad es la tableta y la tableta es el iPad, dos términos que van de la mano y que han sido sinónimos durante la última década. Apple sigue lanzando nuevos iPads a buen ritmo, y parece que estaría trabajando en nuevas tabletas de cara al futuro. Y esto no sería nada reseñable si no fuera porque hemos conocido que quizás esa tableta no sea exactamente lo que podríamos esperar de la compañía californiana. Se trataría de una tableta también, pero con un propósito diferente al que estamos acostumbrados, algo que desde luego nos parece de lo más misterioso, imaginamos que como os ocurre a vosotros.

Un dispositivo para el hogar conectado

Hay que darle cierta legitimidad a esta información, sobre todo porque viene de uno de los principales analistas alrededor de Apple, Mark Gurman. Este ha asegurado em Bloomberg que la compañía de la manzana está trabajando ya en un dispositivo económico, parecido a un iPad, pero que tendría como foco el control del hogar inteligente. Hay un aspecto que nos puede dar mayor detalle de lo que esperar de él, y es que lo describen básicamente como un iPad de gama de entrada.

Esto quiere decir que podría ser una tableta de un tamaño compacto, como los modelos mini, pero con unas especificaciones muy básicas, ya que su cometido no sería el de proporcionarnos las funciones y rendimiento de una tableta, sino más bien el de un dispositivo portátil, con una buena pantalla, desde el cual podamos controlar todo el hogar conectado. Esto incluye que podamos encender y apagar las luces del hogar, subir y bajar persianas, acceder a las cámaras de vigilancia Wifi y a cualquier otro dispositivo que esté conectado a Homekit en nuestro ID de Apple.

Así que todo apunta a que Apple podría estar preparando una estación de control de Homekit para poder controlar todo ese hogar conectado desde un dispositivo, que, por ejemplo, tengamos colgado de la pared, como un termostato o control domótico. Ahora bien, lo que entendemos por algo económico en el caso de Apple es bastante cuestionable. Lo normal sería una pantalla, de resolución HD como mucho, con un tamaño de 7 u 8 pulgadas y un precio que se moviera alrededor de los 200 euros, si solo sirve para conectarse al hogar inteligente.

Como era de esperar no hay información alguna acerca de cuándo se lanzará este producto, ni nada parecido. Lo que es evidente es que todavía es pronto para esperar un lanzamiento cercano de este dispositivo. Pero cuando menos es sorprendente el enfoque que quiere darle Apple. De hacerse realidad demostraría la gran apuesta de Apple por el hogar conectado, toda vez que el número de estos dispositivos en gama de productos es cada vez mayor.