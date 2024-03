Apple podría añadir pantallas táctiles adicionales a sus iPhone o AirPods

Las patentes que presentan habitualmente los grandes fabricantes a las oficinas de propiedad intelectual, nos invitan a imaginar cuáles podrían ser sus próximos pasos en el mercado. Y en estos días estamos conociendo varias patentes relacionadas con Apple, y que han sido presentadas directamente por los de Cupertino, lo que nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros en cuanto a innovación dentro de su gama en los próximos años. Hoy con una de esas patentes un tanto locas, pero que nos encanta compartir con vosotros.

Pantallas táctiles por doquier

Por si no fuera suficiente con la gran pantalla táctil que suelen tener los iPhone, desde Apple se están planteando la posibilidad de lanzar modelos con pantallas adicionales. Según la patente presentada ahora por Apple en la Oficina de la Propiedad intelectual de Estados Unidos, estarían explorando la posibilidad de contar con pantallas táctiles adicionales en los costados del iPhone.

Hablamos de pantallas integradas en el borde del teléfono, que como vemos, contarían con una longitud bastante amplia, recorriendo gran parte de este lateral. Algo así como las malogradas pantallas secundarias de los MacBook, que nos permitirían añadir caracteres adicionales al teclado y muchas opciones contextuales. En este caso no parece que fueran para ese cometido estos paneles adicionales.

Sino que Apple se lo habría planteado una especie de gran botón de acción adicional, con el que hacer muchas más cosas dependiendo de la app que tengamos abierta. Desde controlar la música que se está reproduciendo, a leer mensajes, e incluso controlar la cámara de fotos, los modos de disparo y otras alternativas de esta mientras estamos haciendo la foto. Así que sería un panel que podría darnos mucho juego en diversas situaciones, y que básicamente serviría de apoyo para la pantalla principal.

Más paneles en los AirPods

También se han filtrado detalles sobre otra patente de Apple, que añade una pantalla táctil a los AirPods. Esta no es adicional, porque actualmente estos no cuentan con pantalla alguna. Se encontraría en el estuche de carga, y tendría bastante sentido. Ya que con ella podríamos controlar la reproducción en los auriculares, y entendemos que también acceder a diferentes ajustes que podrían personalizar el funcionamiento de estos y adecuarlo a nuestros gustos.

La pantalla se encendería en el momento de abrirse la tapa del estuche, y permitiría configurar aspectos como la funcionalidad Find My que permite encontrarlos fácilmente en caso de extravío. Dentro de esta pantalla también tendríamos información detallada sobre la situación de la batería y su carga restante. No es la primera vez que Apple se plantea añadir una pantalla a sus AirPods, pero ahora parece que la patente mejora y pule el concepto. Por lo que no sería descabellado pensar que Apple podría tener más avanzado de lo esperado este concepto de AirPods.

La propia Apple reconoce en la patente que este nuevo método con una pantalla integrada puede resolver de una vez por todas los problemas de control tradicionales en estos dispositivos, que no suelen tener más indicadores que un LED que nos dice el nivel de batería restante. En cualquier caso, no parece algo plausible en el corto plazo.