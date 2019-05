Amazon trabaja en un wearable capaz de detectar y gestionar nuestras emociones

Hace unas semanas conocíamos las pruebas de Google con un nuevo wearable, que estaba probando en una feria de interiorismo en Italia. Ese wearable era capaz de reconocer nuestras emociones y conocer cómo reaccionábamos ante los distintos entornos que nos proponía la muestra italiana. Pues bien, parece que la industria del wearable se lee el pensamiento, o algo peor, porque ahora conocemos la existencia de un wearable de Amazon, o al menos su desarrollo, que busca también conocer las emociones de aquella persona que lo lleva en su muñeca, vamos a conocer cómo funcionaría este curioso wearable.

Un wearable para detectar emociones

Según Bloomberg, Amazon estaría trabajando en un wearable, un dispositivo de muñeca como ha sido descrito, que sería capaz de entender y detectar nuestras emociones. Por lo tanto estaría hablando de un dispositivo similar a un smartwatch con estas curiosas propiedades. Este wearable se sincronizaría con nuestro móvil, y gracias a unos micrófonos sería capaz de entender y detectar nuestro estado de ánimo y las emociones que estamos viviendo en cada momento que lo llevamos puesto en la muñeca. Precisamente, al frente de este proyecto, estaría el mismo equipo que desarrolla el asistente de voz de Alexa.

¿Cómo gestionará las emociones este wearable? | Pixabay

Pero además en este desarrollo estarían trabajando también los equipos responsables del malogrado teléfono Fire de Amazon o el Amazon Echo. La verdad que la naturaleza de este dispositivo es un misterio, aunque sabemos que en los papeles ojeados por Bloomberg el dispositivo podría entender y percibir nuestras emociones analizando el tono de nuestra voz a través de los micrófonos integrados en el dispositivo. En base a esos resultados, el dispositivo a través de la propia app que tendríamos sincronizada en el móvil, nos recomendaría como actuar en cada momento, y que hacer para aplacar ciertas emociones. Esperemos que no se limite a decirnos que compremos algo en su tienda. Sobre el punto en el que se encuentra el proyecto, parece que está actualmente en desarrollo, y que su nombre interno es el de "Dylan" estando actualmente en una fase beta, que podría desembocar pronto en una versión más estable, y quien sabe, quizás su cristalización e la forma de un wearable o un software que pudieran integrar sus altavoces Echo a través de Alexa. Lo que es curioso es que en un intervalo de semanas hayamos conocido dos dispositivos tanto de Amazon como de Google para un fin similar, el de detectar y gestionar nuestras emociones.

Hay que recordar que Amazon todavía no cuenta con un wearable entre su gama de productos, y este podría ser sin duda una excusa perfecta para expandir el alcance de Alexa más allá del hogar. Llevándolo siempre encima gracias a un reloj o wearable. Que también, como comprobamos en esta información, podría contar con aptitudes para reconocer nuestras emociones y gestionarlas de una manera que a día de hoy ignoramos. De momento estas informaciones apuntan a que no hay una decisión tomada sobre el lanzamiento de este wearable, que podría perfectamente quedarse guardado en un cajón si Amazon no termina de verle recorrido comercial.