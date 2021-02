Amazon trabaja en nuevo dispositivo Echo con Alexa para anclar a la pared

La domótica en el hogar se ha convertido prácticamente en un juego de niños con la llegada de los asistentes de voz y los dispositivos inteligentes. Su precio ajustado ha permitido que cada vez más hogares puedan contar con multitud de dispositivos conectados, desde bombillas, a altavoces, pantallas, y un largo etcétera de gadgets que son compatibles a su vez con los asistentes de voz. Ahora hemos conocido que Amazon estaría trabajando en un nuevo dispositivo, con el que estaría buscando ofrecer un centro de control para todos sus dispositivos en el hogar, con el objetivo de hacer más sencillo su uso por parte de toda la familia.

Un nuevo dispositivo Echo de Amazon

La firma de Jeff Bezos sigue investigando nuevos formatos para el universo Echo con Alexa, y parece que en este caso estaría barajando la creación de un dispositivo pensado especialmente para anclar a la pared, en algo así como un centro unificado de control para todos los dispositivos conectados. Ahora Bloomberg informa que Amazon trabaja en un terminal de pared que contaría con una pantalla de entre las 10 y las 13 pulgadas, por tanto similar a la de una tableta o portátil de tamaño medio. Tendría un perfil más delgado que las pantallas con Alexa que hemos conocido ahora.

Este modelo tendría un precio en el mercado de entre los 200 y 250 dólares, por lo que se situaría en la gama alta de los dispositivos de Amazon. La actual gama de productos Echo cuenta con dispositivos como altavoces inteligentes, pantallas inteligentes, así como electrodomésticos, sirva de ejemplo el microondas con Alexa, e incluso mobiliario, como el reloj de pared con Alexa integrado. Parece por tanto una evolución lógica que la firma cuente con un dispositivo que se ancle a la pared y que sirva como auténtico centro de control de todos los dispositivos inteligentes conectados.

Porque recordemos que Alexa no solo trabaja con sus propios dispositivos de Amazon, sino que es compatible con miles de dispositivos inteligentes que son capaces de recibir órdenes de Alexa. Por tanto este centro de control sería perfecto para tener en un mismo lugar todas las funciones con las que cuentan estos dispositivos. Desde este gran dispositivo podríamos controlar la temperatura de la climatización, las luces de la casa, persianas, y muchos más dispositivos. Y no solo mediante comandos de voz, sino también utilizando el panel táctil de gran tamaño, como el que hemos escuchado en esta filtración.

Sobre la fecha de llegada al mercado de este dispositivo no sabemos nada concreto, pero se especula con que podría llegar a finales de este mismo año, o a comienzos de 2022. No parece que pueda tratarse de un dispositivo súper ventas desde su lanzamiento, pero sí que puede ser lo suficientemente interesante como para que lo equipen muchos hogares como centro de control. Quién sabe si también en obras nuevas, donde ya no es un problema ni algo costoso montar sistemas domóticos gracias a dispositivos como los de Amazon. Y más si se puede resolver toda la instalación con un solo dispositivo que lo hace y controla todo.