Amazon Echo Hub: qué es y cómo gestionar el contenido activo

El último en llegar a la familia Echo de Amazon es el Echo Hub, un cuadro de mandos para el hogar con el cual, desde su pantalla de 8 pulgadas podemos controlar todos los dispositivos conectados. Además, podemos gestionar el contenido que se está reproduciendo en el resto de la casa. Te contamos cómo.

Tan solo hace unas horas se ha puesto a la venta el centro de control de Amazon. A través de su pantalla o con sencillos comandos de voz podemos controlar cualquier dispositivo inteligente compatible con Alexa. Su alta capacidad de personalización permite organizar nuestros dispositivos para que su uso sea mucho más rápido e intuitivo. Además, incluye una función con la que podremos controlar la reproducción en cualquier dispositivo que estemos usando en nuestro hogar.

Se trata de la función contenido activo, la cual es de lo más interesante, algo que hasta ahora no se incluía en ninguno de los dispositivos del gigante de las compras. A través de esta podemos saber en qué dispositivos están reproduciendo música y controlar tanto la reproducción como el volumen. También podemos enviar la reproducción a cualquier otro dispositivo de la casa. Esto es muy útil cuando nos movemos de habitación y queremos seguir escuchando nuestra música preferida. Desde la pantalla del nuevo Echo Hub sabremos exactamente la canción que está sonando en nuestros dispositivos. En la pantalla veremos el listado de reproducciones y el dispositivo en que se está reproduciendo, podemos ver al mismo la lista de contenido de todos nuestros dispositivos a la vez, sin necesidad de cambiar de menú, simplemente deslizando su pantalla.

Aunque su interfaz es similar a las de las pantallas Echo Show, no dispone de todas las funciones ya que por el momento no podemos reproducir contenidos multimedia, aunque si conectamos al altavoz a este podremos reproducir música a través de este, Además de poner música en todas partes. Aunque para ello previamente tendremos que crear grupos con nuestros dispositivos. Aunque por el momento solo podemos poner música o gestionar el sistema de audio de nuestra casa, no debemos descartar que en el futuro incluye nuevas funciones con las que podamos hacer lo mismo con otro tipo de contenido multimedia. Lo que está claro es que este dispositivo es la pieza clave para controlar desde un mismo lugar todo el ecosistema inteligente de nuestro hogar. Sin necesidad de abrir la App de Alexa y todo desde un mismo dispositivo. El cual gracias a sus widgets y accesos directos es super fácil de usar.

Fácil de configurar e instalar en cualquier parte de la casa, el Echo Hub se convertirá en el centro neurálgico de la misma. Ya que desde su pantalla tendremos acceso a cualquier dispositivo compatible con Alexa. Incluso dispositivos de vigilancia como cámaras, las cuales podemos ver en su pantalla e incluso responder al timbre o una llamada. Y todo ello sin descuidar nuestra privacidad, aunque dispone de cámara y micrófono, podemos desactivar sus funciones simplemente pulsando un botón.