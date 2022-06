La alternativa de Facebook al Apple Watch podría haber sido cancelada definitivamente

En los últimos meses hemos visto diferentes filtraciones acerca del reloj inteligente que estaba desarrollando Facebook. La empresa de Mark Zuckerberg ha estado flirteando con el hardware en los últimos años, de hecho, hemos visto cómo ha lanzado gafas de realidad aumentada, o sus pantallas inteligentes Portal. Y hemos escuchado durante mucho tiempo que también estaba en camino un reloj inteligente, vamos, un smartwatch. Pues bien, ahora conocemos unas nuevas informaciones que apuntan a que Meta habría desechado, de nuevo, los planes de lanza este nuevo dispositivo. Un reloj que estaba más cerca que nunca, y del que habíamos llegado a ver incluso su diseño.

¿Qué ha pasado?

El proyecto de reloj inteligente se denominaba internamente como Milán, y por lo que hemos conocido ahora se habría cancelado de manera definitiva. Se esperaba que el nuevo reloj se pusiera a la venta o se presentara en 2023, pero según estas nuevas informaciones es algo que no pasará finalmente. Según Bloomberg, una fuente cercana a Meta les ha asegurado que los integrantes del equipo de desarrollo de este wearable habrían recibido esta semana la noticia de que se había detenido el desarrollo del reloj inteligente.

Facebook cambia su nombre por "Meta" y nos muestra su metaverso | Meta

Por lo que se ha conocido, este proyecto ha estado vivo dentro de Meta durante los dos últimos años, y además de estar programado su lanzamiento para el 2023, ya contaba con un precio, que habría sido de 349 dólares, por lo que se habría equiparado en este aspecto al Apple Watch, de tal forma que se hubiera tratado de un reloj inteligente de alta gama. Los prototipos de este reloj vistos hasta ahora habían mostrado dos cámaras de fotos integradas, una en la parte frontal, junto a la pantalla, y otra en la parte posterior del reloj.

De todas maneras, no había que dar por muerto a este proyecto, ya que las mismas fuentes apuntan a que Meta estaría trabajando en otros wearables, similares a relojes o pulseras, pero con un enfoque diferente, no estrictamente el que estaba desarrollando hasta ahora. De momento no tenemos idea alguna de qué podrían ofrecer estos dispositivos alternativos en los que trabaja Meta, pero no tiene pinta de que puedan llegar pronto al mercado. La idea de Facebook era la de lanzar un wearable capaz de ofrecer una alternativa para comunicarse a través de sus redes sociales, como Facebook, WhatsApp o Instagram, de ahí las cámaras integradas en él.

Pero de momento no sabemos qué ha llevado a Facebook a acabar con este dispositivo. Entendemos que no habrá visto suficiente demanda de este tipo de dispositivos, que como hemos podido comprobar en las últimas horas ha descendido tras la pandemia. Algo que podría no ser casual, y haber llevado a tomar esta importante decisión en el futuro del hardware de Meta. Los de Zuckerberg no han tenido mucha suerte con el hardware propio, con gafas que se han retirado como las Oculus Go, o las pantallas inteligentes Portal que todavía no han calado como debieran entre el público.