Los altavoces inteligentes se han convertido en fieles compañeros en nuestros hogares. Están siempre disponibles para lo que necesitemos, y siempre encuentran la respuesta correcta a nuestras preguntas. Aunque cuando estamos en un entorno ruidoso, ya sea porque tenemos la televisión a todo volumen o porque estemos dando una fiesta en casa, lo normal es que al altavoz le cueste escucharnos. Algo de lo que se han quejado muchos usuarios, y que como hemos conocido ahora, está siendo resuelto por parte de Google con mejoras en los ajustes del altavoz para adaptarlo a estas situaciones.

Así va a mejorar Google la escucha en entornos ruidosos

Una de las formas de anticiparse a las novedades que va a ofrecer una determinada app es la de bucear en su código, y eso es lo que han hecho precisamente desde 9to5 Google, el medio que se ha metido de lleno en el código de la última versión de la app de Google Home subida por Google a su tienda Play Store. Esta versión de la aplicación es la 10.93, y en ella han descubierto una serie de funciones importantes gracias a las que vamos a poder elegir parámetros que mejorarán la escucha de nuestros comandos por parte del altavoz cuando a nuestro alrededor haya demasiado ruido.

Google Home | Google

Uno de los objetivos de estas novedades es el evitar la activación involuntaria del altavoz, algo que es bastante común cuando hay más ruido del normal a su alrededor. Según han podido descubrir, solo será el titular de la cuenta principal del dispositivo el que podrá alterar estos parámetros. Con ellos se podrá alterar el nivel de sensibilidad de la activación del altavoz mediante las palabras “OK Google” o “Hey Google” y esos cambios se extenderán al uso del altavoz por parte del resto de usuarios habituales de este.

Con estos ajustes podremos elegir que la respuesta del altavoz sea más o menos sensible, a través de los siguientes parámetros:

Menos sensible

Más sensible

Nivel predeterminado

También entre el código se ha podido comprobar que en un principio esta sensibilidad no se podrá seleccionar en todos los idiomas, porque se ha encontrado un mensaje de error de que no es posible aplicar la función al no ser compatible con el idioma. También se especula con que estos parámetros no se podrán seleccionar en el caso del asistente de Google en los teléfonos móviles, ya que también hay mensajes de error por no ser compatible con el dispositivo actual, que se podría referir a los teléfonos. Por tanto con este descubrimiento se demuestra que Google está trabajando en uno de los principales problemas de estos dispositivos, las activaciones involuntarias o la falta de entendimiento cuando hay mucho ruido a nuestro alrededor. Hay que reconocer que todavía hay mucho trabajo por delante en este aspecto, porque hay muchas ocasiones en las que es difícil entenderse con un dispositivo de este tipo si hay demasiado ruido alrededor.