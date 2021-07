¿Tu altavoz Google Home no se activa cuando dices OK Google? Prueba esta solución

Cada vez es más habitual encontrar en nuestros hogares pantallas y altavoces inteligentes como los de Google. Estos se activan con simples comandos de voz y nos ayudan a llevar a cabo infinidad de acciones, que van desde pedirle que nos pongo música hasta que encienda o apague las luces de nuestra casa. Pero puede ser algo muy común encontrarnos con problemas para que nos escuche. A continuación, te contamos como resolverlo.

Ajustar la sensibilidad de escucha del altavoz de Google

Tener un altavoz inteligente en casa y sentirnos ignorados por el cada vez que decimos “OK Google” puede ser algo frustrante. Podemos pensar desde que está averiado, no hemos configurado bien los perfiles de voz o incluso que no estamos usando el tono y la entonación correcta y es por eso por lo que no funciona correctamente. Pero en realidad puede que todo sea mucho más sencillo y que todo el problema se soluciones con un simple ajuste de nuestro altavoz.

A continuación, te contamos cómo ajustar la sensibilidad del altavoz de Google para que nos escuche correctamente y pueda atender todas nuestras exigencias. Al tratarse de un altavoz necesitamos la aplicación Google Home para llevar a cabo los ajustes pertinentes Por lo que abre Google Home y sigue estos pasos:

Ajustando la sensibilidad de Google Home | TecnoXplora

Revisa las estancias de tu casa y selecciona el altavoz que quieras configurar.

A continuación pulsa sobre el icono de la rueda dentada para acceder a los “ ajustes ”.

”. Una vez accedes a los ajustes, pulsa sobre “ audio ” para entrar en el menú.

” para entrar en el menú. Aquí encontrarás “ Sensibilidad de Hey Google” y así podrás llevar a cabo los cambios pertinentes.

y así podrás llevar a cabo los cambios pertinentes. Cuando accedemos al menú podemos ver una línea de evolución que va desde sensibilidad mínima, pasando por predeterminada hasta llegar a la sensibilidad máxima.

Por norma general la sensibilidad con la que viene ajustado de serie nuestro altavoz es predeterminado, por lo que para aumentar la sensibilidad debemos desplazar el manejador hacia la derecha donde se encuentra “ sensibilidad máxima ”

” De este modo afinaremos el oído de nuestro Google Home y nos escuchará con más más facilidad, aunque nos encontremos alejados.

Aunque existe la posibilidad de que este ajuste no esté disponible para el idioma en que tengamos configurado nuestro dispositivo.

Cómo es obvio también es de gran ayuda cuando por el contrario nuestro dispositivo es ultrasensible y responde a forma continuada a cualquier estímulo con la molestia que eso supone. En esta ocasión tendremos que desplazar el manejador para disminuir la sensibilidad de nuestro dispositivo.

Un ajuste del todo indispensable para garantizar el buen funcionamiento de estos dispositivos. Es algo esencial que reconozca nuestra voz y que reacciones correctamente cada vez que lo invocamos en busca de ayuda. Independientemente usemos “Ok Google” y “Hey Google” que por ahora son los dos comandos a nuestra disposición para activar la escucha activa de los altavoces inteligentes. Si tenemos más de un altavoz, podemos mantener una configuración individualizada en cada uno de ellos puesto que, dependiendo de la estancia en la que se encuentre, en ambientes más o menos ruidosos podemos necesitar una mayor o menos sensibilidad de los micrófonos.