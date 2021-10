Los Airpods 3 no llegaron con los iPhone 13, ¿cuándo se lanzarán?

Hace unas semanas se han presentado los iPhone 13, y lo han hecho junto a distintos dispositivos de la marca de Cupertino, como los nuevos iPad o Apple Watch. Estos dispositivos no iban a ser los únicos en llegar este mes de septiembre por parte de Apple, sino que también se esperaba la nueva generación de los AirPods. Ahora conocemos más detalles acerca de cuándo se podrían anunciar los nuevos auriculares de Apple, y es que parecía claro que se presentarían este mismo mes de septiembre, algo que no ha pasado finalmente.

¿Qué planea Apple?

Pues lo lógico sería pensar que los nuevos AirPods se lanzarán a comienzos de 2021, una vez que este año no se han presentado finalmente, pero parece que podría llegar antes, al menos eso es lo que nos avanzan algunas informaciones que especifican la nueva ventana de lanzamiento de estos esperados auriculares. Y qué mejor fuente para darle bastante credibilidad a estas informaciones que la de Digitimes, uno de los medios cercanos a las cadenas de suministro asiáticas, que ahora han desvelado cuándo tendremos estos nuevos auriculares en las tiendas.

AirPods Pro | Photo by Omid Armin on Unsplash

Según sus informaciones, será antes de finalizar 2021 cuando tendremos a estos auriculares presentados y en las tiendas. Una afirmación cuando menos bastante arriesgada si tenemos en cuenta que el gran evento de Apple se ha presentado durante el pasado mes de septiembre. Pero cabe la posibilidad de que los de Cupertino celebren una nueva keynote virtual antes de acabar el año, quizás este mismo mes de octubre, a lo más tardar noviembre, donde se presenten no solo estos nuevos Airpods, sino también una nueva línea de ordenadores portátiles de la marca, uy quien sabe si algún dispositivo más.

Los AirPods originales | Photo by Suganth on Unsplash

Lo más interesante es que se trataría de la mayor actualización de estos auriculares desde que se presentaran los AirPods hace tres años. No tanto en el apartado de las especificaciones técnicas, donde no hay mucho margen para la mejora salvo en la autonomía de estos, sino sobre todo en el diseño. Parece que el icónico diseño de los AirPods pasaría a parecerse mucho más al de los AirPods Pro, al menos es lo que hemos visto en las diferentes filtraciones hasta ahora. Lógicamente no podrán contar con cancelación activa de ruido, ya que es algo que se entiende exclusivo de los AirPods Pro.

Como decíamos, se rumorea que Apple celebrará un segundo evento este otoño, donde presentará nuevos productos, y en esta ronda es donde se integrarían los nuevos AirPods. No deberíamos hacernos muchas ilusiones con las especificaciones de los nuevos AirPods, sobre todo porque de haber sido realmente sobresalientes las novedades, se habrían conocido junto a los nuevos iPhone 13 o los Apple Watch Series 7, y no por la puerta de atrás en una presentación que no descartamos pueda reducirse a un comunicado de prensa, como suelen hacer con sus auriculares Beats. Sea como fuere parece que antes de acabar el año conoceremos una nueva generación de estos icónicos auriculares.