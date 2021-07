Actualiza ya tu Apple Watch si no quieres ponerlo en riesgo

Hace solo unos días hablábamos de que los iPhone y los iPad debían actualizarse a una nueva versión de iOS y iPadOS por algunas amenazas en forma de problemas de seguridad que habían sido detectadas, y que necesitaban ser resueltas. Algo que ahora ocurre también con los relojes inteligentes de la firma, los Apple Watch. Estos ahora tienen a su disposición una nueva actualización que sin duda es imprescindible para poder contar con un reloj seguro y que no pueda dejar ninguna puerta abierta a las posibles acciones de los hackers. Una actualización que vamos a detallar a continuación.

Es una “importante actualización de seguridad”

Una semana después de haber lanzado WatchOS 7.6, ahora Apple ha lanzado otra actualización, la 7.6.1, que básicamente llega para resolver distintos problemas de seguridad. Esta es compatible con los Apple Watch Series 3 y posteriores, y es básica para poder resolver algunas amenazas de seguridad que han sido descubiertas ahora. Básicamente con ella se soluciona un problema relacionado con la memoria, en el que los hackers podían ejecutar código arbitrario con privilegios, algo que podría haber sido explotado por los hackers de manera bastante activa en los últimos tiempos, de ahí la necesidad de que sea parcheada la amenaza.

Apple Watch Series 6 | Apple

Apple es consciente de que esta falla de seguridad podría haber sido aprovechada ya por los hackers, de tal forma que es urgente actualizar nuestro reloj para evitar que esas vulneraciones de seguridad se puedan convertir en algo más grave para nuestro reloj, y sobre todo los datos que almacenamos o recibimos en él. Por tanto no demores mucho la actualización y echa un vistazo ya a esta sección en tu reloj de Apple, para poder descargar e instalar la nueva versión del sistema. Una actualización que precisamente llega en la misma semana que hemos conocido iOS 14.7.1, una versión que llegaba a los usuarios también para resolver distintas brechas de seguridad, de día cero, que habían sido detectadas.

Apple Watch | Photo by Maxwell Ridgeway on Unsplash

Estas también habían estado siempre ahí, por lo que podrían haber sido explotadas por los hackers de manera activa durante mucho tiempo. Además también conocíamos que esta actualización resolvía un problema de desbloqueo del Apple Watch mediante el Touch ID del iPhone. Por tanto se trata de actualizaciones que tanto en el iPhone como en el Apple Watch van a mejorar y mucho la seguridad de los usuarios, sobre todo de sus datos y del flujo de este. Algo que no deja de sorprendernos, ya que de si algo presume Apple es que su sistema es muy seguro.

Algo en entredicho no solo por este tipo de amenazas que se resuelven con parches, sino también porque hemos conocido gracias a una masiva investigación que las puertas traseras no están solo presentes en Android, sino también en iOS, como ha demostrado el spyware Pegasus en los últimos años. Así que si tienes opción de actualizar ya tu Apple Watch, no lo demores en el tiempo, porque hablamos de amenazas serias, que podrían terminar con nuestros datos en los servidores de los hackers.