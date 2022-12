El accesorio de 1 euro más sorprendente y útil para Android

Cuando hablamos de accesorios para nuestro teléfono Android normalmente pensamos en fundas, wearables y otros dispositivos que en su gran mayoría son costosos. Pero hoy nos hemos conocido, gracias a un vídeo en el canal de TikTok de MovilZona, un accesorio que desde luego gana a todos los demás en la relación de prestaciones y precio. Porque por solo un euro puede multiplicar los usos que puede tener nuestro smartphone y por tanto su utilidad.

Un accesorio para el puerto USB

Como se puede ver en el vídeo de Movilzona, se trata de un accesorio en forma de adaptador, que conectamos al puerto USB de nuestro teléfono. Por un lado, cuenta con un conector USB tipo A, el tradicional al que solemos conectar por ejemplo un teclado, un ratón y otros muchos accesorios más propios de un PC. Y precisamente lo que hace es acercar mucho más la experiencia de uso de nuestro móvil al de un ordenador tradicional.

Porque lo que hace es transformar el puerto USB C o micro de nuestro móvil en uno USB A. Así podrás conectarle no solo el teclado y un ratón de cable, sino otros muchos accesorios que te puedas imaginar. Como por ejemplo una llave de memoria o un disco duro externo que cuente con esta conexión. De esta manera podremos copiar archivos desde el móvil al disco y viceversa. Como veis el uso es extremadamente sencillo, y solo necesita de ser conectado al puerto para que se pueda utilizar de inmediato.

Múltiples usos

En el vídeo compartido por MovilZona podemos ver algunos ejemplos de todo lo que es capaz de hacer este accesorio con un precio tan irrisorio. Básicamente lo que se nos ocurra conectar a un USB compatible es susceptible de poder funcionar correctamente en nuestro móvil. Eso sí, hay un requisito imprescindible para que así sea, y es que el puerto USB de nuestro móvil sea compatible con OTG, que son las siglas de “On the Go” en inglés, y es que el estándar por el que los distintos accesorios pueden entenderse con nuestro teléfono sin la necesidad de tener que estar instalando controladores como en el caso de sistemas operativos en el pasado como Windows.

La lista de dispositivos que podemos conectar a nuestro móvil con este dispositivo es prácticamente infinita, aunque como es lógico no nos va a funcionar el 100% de ellos, pero sí la gran mayoría. Por eso es tan útil contar con un dispositivo que por tan solo un euro nos da acceso a tantas funciones, y por qué no, a sacarle partido no solo al móvil, sino a exprimir otros accesorios que de otra forma tendríamos guardados en un cajón, como se demuestra en el clip de MovilZona. Este tipo de conectores los tenemos de todo tipo, tanto con el conector USB tipo A en un extremo, como con otros diferentes, como el microUSB o el tipo C, por lo que se va a adaptar siempre a nuestras necesidades según el tipo de teléfono y accesorios que tengamos. Un buen ejemplo de lo que hablamos es este adaptador, que podemos comprar en Amazon actualmente.