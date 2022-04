Crean increíbles diamantes flexibles

Todos conocemos este mineral brillante y de aspecto cristalino, el diamante, que está compuesto naturalmente de carbono y al que se le considera la piedra preciosa más cara. A este material se le caracteriza por su brillo y aspecto ya dicho anteriormente, motivo suficiente por el que actualmente son objeto de joyería, y por tener la máxima dureza de entre todos los minerales. Así, su utilidad también se extendió a la creación de herramientas de corte o lijado.

Gracias a las tecnologías actuales se ha podido crear un nuevo tipo de este mineral, los nanohilos de diamante o diamantes flexibles. Son cadenas de carbono unas diez mil veces más delgadas que un pelo humano, aunque tienen las mismas cualidades que un diamante normal y corriente, pero con un añadido un tanto peculiar.

Estos nanohilos, a diferencia de los diamantes normales, son igual de flexibles que el plástico. Esto sucede porque en los bordes de su estructura se forman enlaces de carbono-hidrógeno, lo que hace que puedan doblarse de cierta manera.

Según destacan en el estudio científico publicado en 'Journal of the American Chemical Society', aunque aún no se haya puesto en práctica, el proceso de fabricación de estos diamantes flexibles resulta bastante difícil. Consta de la compresión de los anillos de carbono, que son los que aportan la dureza del mineral, hasta hacerlos más pequeños y añadirle a los bordes de estos hilos un tipo de enlace entre ellos formado por carbono-hidrógeno, encargado de aportar la flexibilidad.

Debido a esta dificultad, ya se han realizado avances para poderlo facilitar una nueva técnica patentada por el equipo de científicos de Samuel Dunning y Timothy Strobel en el Carnegie Institute. Ellos mismos comentaron los objetivos que quieren cumplir en un futuro cercano con estos nanohilos.

Además, los investigadores hablaron de la posibilidad de que este material pudiera dar amplias opciones en cuanto a sus utilidades, aunque aún no se han revelado qué tipo de usos. "Es esencial que entendamos con precisión la estructura y la unión de los nanohilos que estamos fabricando si queremos diseñar materiales para aplicaciones específicas", contó Dunning.

Los científicos concluyeron explicando que, gracias a los conocimientos que han adquirido para poder fabricar este material, el siguiente paso será empezar a fabricar los suficientes nanohilos de diamante para aprender a sacar provecho de sus propiedades mecánicas, ópticas y electrónicas.

