La plataforma de streaming ya es para mucho un gasto básico en el hogar, casi tan importante como pagar la luz y el agua, porque de él depende abiertamente nuestro ánimo en el día a día. Así que cuanto más conozcamos de Spotify, más disfrutaremos de la música y de las buenas vibraciones que puede producirnos. Y hay una función de Spotify que nos ayuda a disfrutar de la vida un poco más gracias a las notificaciones sobre los conciertos de nuestros artistas favoritos cerca de nuestra ubicación. Es muy sencillo y si información puede ser básica.

Cómo activar estas notificaciones

Desde Spotify podemos conseguir que nos lleguen notificaciones sobre los conciertos de artistas que normalmente seguimos a través de la aplicación. Muchas veces con el estresante día a día no nos queda ni tiempo para poder investigar dónde van a dar sus conciertos nuestros artistas favoritos, por lo tanto en ese aspecto esta característica de Spotify es realmente interesante. Para ello debemos ir a los ajustes de la aplicación, pulsando sobre la tuerca en la parte superior derecha de la pantalla principal de Spotify. Una vez dentro debemos buscar un menú específico.

Activando las notificaciones de conciertos | Tecnoxplora

Este es el de las notificaciones, que se encuentra debajo de la información de almacenamiento del teléfono, que es donde se muestra lo que ocupa Spotify en la memoria interna de nuestro Smartphone. Al pulsar dentro de las notificaciones podemos ver todas aquellas que se pueden activar dentro de la aplicación. Deslizamos el dedo por ellas hasta encontrar las que nos interesan, que son las de “Notificaciones de conciertos” donde podemos activar dos tipos de notificaciones. Por un lado están las “Push” que son aquellas que recibimos en el teléfono, las que saltan en la barra de notificaciones. Con ella activada, recibiremos notificaciones informando de que un determinado artista al que seguimos celebrará un concierto cerca de nosotros.

En el caso de la opción de “Notificación por correo electrónico” veremos cómo al activarla estas mismas notificaciones nos llegan a la bandeja de entrada del correo. Siempre podemos elegir activar ambas o solo una de ellas para que la información no sea redundante. Si por alguna razón lo activas y no recibes ninguna, no quiere decir que no funcione, sino que no hay conciertos previstos cerca de ti por parte de tus artistas favoritos. O como en mi caso, que la mayoría de los artistas que escuchas ya están muertos y es probable que no vayan a dar nunca más un concierto, ni cerca de tu casa, y quien sabe si más allá. En cualquier caso es una función realmente interesante y útil, que más de una vez nos puede salvar de olvidarnos de un buen concierto o incluso puede llegar a llevarnos a conciertos de artistas de los que no habríamos conocido sus conciertos si no fuera por esta función de Spotify. Esta función está disponible tanto en la versión de Spotify para Android como para iOS, y desde luego es de las mejores que podemos activar en la app.