¿Cómo se contagia el chikunguña?

La mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor entre 7 y 15 días después del inicio de síntomas, aunque algunas personas pueden desarrollar dolores en las articulaciones y rigidez articular de manera intermitente durante meses.

Las complicaciones son más frecuentes en niños menores de un año y en mayores de 65 años o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc). La enfermedad no suele ser causa de muerte. No existe un tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus.

¿Cómo se transmite?

Se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados tales como el Aedes aegypti, presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas y África, o el Aedes albopictus, que se encuentra en áreas más templadas.

En España, el vector competente, Aedes albopictus, se extiende por la costa del Mediterráneo, incluidas las Islas Baleares, siendo muy abundante y especialmente activo durante los meses de verano, fechas en las que el flujo de viajeros es mayor.

Los mosquitos se infectan cuando se alimentan de una persona que tiene el virus. La siguiente vez que un mosquito infectado pica a una persona, esta puede quedar infectada. El chikunguña no se transmite por contacto físico, ni por consumo de alimentos ni por vía respiratoria.

¿Qué significa que hay casos autóctonos?

Una transmisión autóctona significa que las poblaciones de mosquitos que residen en un área determinada están infectadas con el virus y comienzan a transmitirlo a las personas que estén en esa misma área. En presencia de transmisión autóctona los enfermos no tienen antecedentes de viajes a áreas endémicas.

En España, los casos detectados hasta ahora eran casos importados, es decir, que fueron picados por mosquitos infectados durante un viaje a zonas donde está presente el virus, Asia, África, y en estos momentos, fundamentalmente, la zona del Caribe.

¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el chikungunya?

El objetivo de las medidas de prevención es la reducción de la densidad vectorial (mosquitos). Para ello se requiere una respuesta que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente. Estas medidas pasan por la eliminación o destrucción de los criaderos del mosquito en aquellas zonas donde se ha detectado la circulación.

Para ello es importante evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos; tapar los depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito; evitar acumular basura; destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada y utilizar mosquiteros en ventanas.

Fuente: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad