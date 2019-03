Los cocodrilos sí lloran

Los cocodrilos lloran, pero en realidad no es porque sientan pena o les invadan los sentimientos de culpa, precisamente.

Según creen los científicos, cuando aprietan la boca para masticar se produce en ellos la secreción de lágrimas a consecuencia de que sus diminutos ojos están expuestos al músculo de la mandíbula.

El hecho de que no veamos las lágrimas no indica que no estén ahí. Si no conseguimos observarlas es porque el cocodrilo pasa gran parte de su tiempo en el agua, pero generan lágrimas constantemente con el fin de lubricar sus ojos.