El chocolate no les sienta bien a los perros ni a los gatos (y no es culpa del azúcar)

Los dueños de los perros saben que el chocolate no es bueno para sus mascotas. Sin embargo, no siempre está claro el motivo por el que sus amos deben privarles de tan exquisito postre. El verdadero culpable es un químico de estructura parecida a la cafeína, que también altera el sistema nervioso: la teobromina.

Los animales domésticos, como perros y gatos, no metabolizan bien esta molécula vasodilatadora presente en el cacao. Además de afectar al sistema nervioso, una pequeña dosis aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo de oxígeno en la sangre. En las personas el efecto es mínimo, pero resulta más potente y duradero en las mascotas.

De ahí que la teobromina resulte tóxica para los organismos de canes y mininos, que no son capaces de asimilarla. Los síntomas suelen aparecer entre seis y doce horas después de la ingesta, y pueden incluir fiebre, diarrea, convulsiones, vómitos y respiración acelerada. Y cuanto más pequeño sea el animal, más sufrirá las consecuencias.

Aunque debes evitar darle cualquier tipo de chocolate, existen variaciones en su concentración según su contenido en cacao. Mientras que el chocolate con leche contiene unos 60 miligramos por onza, el negro puede presentar hasta 400.

No obstante, los dueños de los gatos tendrán que preocuparse menos, ya que estos animales no son golosos porque no pueden percibir el sabor dulce.