Windows 11 podrá impedir que te conectes al Wifi casero, ¿por qué?

El Wifi es algo esencial ya en nuestro día a día, y es que la gran mayoría de personas considera ya tener Internet algo tan esencial como la luz o el gas. Y dentro del hogar el router es el dispositivo que canaliza las conexiones a Internet. La red Wifi es algo básico también a la hora de utilizar nuestro PC con Windows, y ahora sabemos que en el futuro la última versión del sistema de Microsoft va a contar con curiosas funciones para evitar el uso fraudulento de la red. Y es que el Wifi es uno de los principales puntos débiles por los que pueden acceder los hackers, y eso quiere proteger Microsoft.

Estándares vetados

Ahora hemos conocido que Windows está liberando una nueva versión Insider, que por cierto está probando una nueva forma de mostrar y sugerir gadgets, que ha dejado ver que en el futuro el acceso a Internet desde ciertos routers van a ser imposibles si estamos navegando desde Windows 11. Ya que, según estas informaciones, habrá dos estándares de seguridad Wifi a los que no se permitirá conectar el ordenador desde Windows 11, por ser obsoletos. Hablamos de los TKIP y WEP. Si nuestro router utiliza algunos de estos estándares de conectividad, en el futuro Windows 11 no te permitirá conectarte a tu router.

Router | Tecnoexplora

Para que podamos seguir navegando con el Wifi, tendremos que contar con un router que tenga al menos el estándar WPA2, si es así, no habrá problemas en conectarse a Internet a través de este tipo de router. Pero el problema vendrá cuando tengamos uno más antiguo, ahí será cuando el sistema operativo nos negará la conexión a Internet o una red Wifi que esté siendo administrada bajo uno de estos estándares de seguridad. No es normal que contemos con un router de este tipo si nuestro proveedor de Internet nos ha montado la red Wifi en casa recientemente.

Zona Wifi | Photo by Jadon Kelly on Unsplash

Pero aquellos usuarios que puedan tener router secundarios para extender la red o que simplemente lleven mucho tiempo sin actualizarla, es posible que se encuentren con estos problemas en el futuro. Esto no es algo que vaya a pasar ya, pero en la lista de novedades de la Build 22557 de Windows 11 para los Insiders, ya se advierte de que esto ocurrirá en el futuro, vamos, que cuando esta versión previa se convierta en estable, los usuarios con estos router dejarán de poder conectarse a una Red Wifi desde su PC con Windows 11.

Es algo lógico por otra parte, y que busca una navegación por la red lo más segura posible. Y es que como sabéis las redes inalámbricas son uno de los principales medios que tienen los hackers para poder acceder a nuestros dispositivos. Si estas no son seguras, o ya no son actualizables mediante software para hace frente a las amenazas, hay que limitar el impacto evitando su uso. Y eso es lo que va a hacer el sistema operativo en las próximas semanas. Así que comprueba tu router para no tener sorpresas.