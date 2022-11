Si tienes uno de estos relojes te vas a quedar sin una de las mejores apps de Google

Los relojes inteligentes se han convertido en uno de los mejores complementos para nuestros móviles, ya que estos son una extensión de todas las posibilidades que nos ofrecen los smartphones. De hecho, tenemos algunas de las apps más icónicas de los principales desarrolladores disponibles para ellos, aunque con el paso del tiempo, como ocurre tantas veces con la tecnología, se quedan desfasadas y dejan de estar disponibles, sin razón aparente, todo hay que decirlo. Eso es lo que está pasando con una de las mejores y más útiles apps de Google, como es Keep. Esta nos ofrece unas funciones extraordinarias en los smartwatches, y muchos usuarios van a tener que renunciar a ellas ahora.

Adiós a Keep en estos relojes inteligentes

Y es que tal y como hemos conocido gracias a 9to5Google, la app de los de Mountain View para crear notas desde el reloj, ha dejado de estar disponible para una buena parte de relojes con el sistema operativo de Google. Concretamente parece que los usuarios que cuentan con Wear OS 2 como sistema operativo se han encontrado con que la app ha dejado de esta disponible en la Play Store de los relojes. Esto quiere decir de facto que esta app habría dejado de estar disponible para estos usuarios.

Concretamente desde la publicación han advertido que los usuarios que cuenten con el viejo sistema operativo ya no podrán utilizar esta app. Y es que parece que hay problemas de compatibilidad entre ambos sistemas operativos. Porque no sería posible recibir notificaciones en Keep en un reloj con Wear OS 2 que provengan de Wear OS 3. Esas cosas que pueden tener sentido, pero que no deberían ser admisibles en sistemas operativos tan globales como los de Google. Recientemente la app había estrenado un diseño completamente renovado basado en Material You.

Este diseño por tanto ya no llegaría a los usuarios de Wear OS 2, que nunca recibirán esa nueva versión de la aplicación. Se puede entender que el nuevo diseño llegue solo a los usuarios que cuentan con la versión de Wear OS mas moderna, pero no tiene sentido ninguno que desaparezca por completo el soporte para los que cuentan con Wear OS 2 como sistema operativo. Son de esas cosas que generan una mala reputación a un sistema operativo. Y no aportan confianza a los potenciales usuarios, que sabrán de esta forma que la vida útil de su reloj se reducirá mucho en el futuro.

Uno de los detalles que han desvelado que los usuarios más antiguos ya no podrán usar Keep lo vemos en la pantalla de detalles de esta actualización. En la que se puede ver que es requisito indispensable contar con Android 11 para poder disfrutar de esta app. Algo incompatible con tener un reloj con Wear OS 2. Eso sí, la buena noticia es que, si tienes Keep instalado en tu reloj con Wear OS 2, deberías poder seguir utilizándolo normalmente. Eso sí, de no ser así, ya no podrás instalar la app porque ya no estará disponible en la tienda.

