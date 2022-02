Telegram Web: cómo reaccionar a los mensajes

Las reacciones a los mensajes es algo nuevo que está llegando a Telegram. Primero lo hizo en la versión móvil de la app y ahora han llegado también a la versión web de la Aplicación. Estas sirven para expresar nuestra expresión de una forma rápida y sencilla y sin necesidad de escribir ni una sola palabra.

Cómo usar las reacciones en Telegram

La aplicación de mensajería instantánea ha ido ganando adeptos en parte por las políticas de privacidad de sus competidores y por sus nuevas funciones, como las reacciones que suponen una novedad tanto en la propia app como en las apps de su misma naturaleza. Este tipo de reacciones las podemos encontrar otro tipo de apps como son las redes sociales, en forma de me gusta o de simpáticos iconos con los que con una simple imagen podemos transmitir lo que no sugiere el comentario, el vídeo o foto que nos han enviado. Igual que en la versión móvil esta función sólo está disponible en los chats individuales y no en las conversaciones en grupo. Y su funcionamiento, aunque es similar, tiene algunas particularidades. Si quieres reaccionar a un mensaje en concreto, entra en el chat individual en el que quieras expresar tu opinión, Selecciona el mensaje deseado y sigue los siguientes pasos:

Reacciones en Telegram Web | TecnoXplora

Pulsa con el botón derecho del ratón sobre el mensaje .

. En el menú emergente nos aparecerán una seri de iconos, pulgares hacia arriba y abajo, el corazón, la llama, la cara con los corazones, el aplauso y la cara sonriente. Pero estos no son os únicos disponibles. Desde aquí son los únicos que podrás usar.

Para acceder el resto, debes acceder a los ajustes de la aplicación pulsando sobre el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda de la ventana.

de la aplicación pulsando sobre el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda de la ventana. Y pulsar sobre “ajustes o setting” dependiendo del idioma en el que nos aparezca el menú.

dependiendo del idioma en el que nos aparezca el menú. Una vez accedemos, debemos seleccionar en esta ocasión “general setting o ajustes generales”

Nos deslizamos hacia la parte inferior en busca de la sección “ stickers ” donde encontraremos “ Quick Reaction o reacciones rápidas”

” donde encontraremos “ Pulsando sobre esta opción desplegamos el listado con las disponibles: la cara pensativa, la cabeza que explota, el grito, la cara que llora, el icono de fiesta, el vómito o la caquita son algunos de los disponibles.

Junto a cada uno de ellos encontramos una casilla circular de verificación, pulsado sobre esta seleccionaremos el icono que queremos usar como extra. Podemos cambiarlo tantas veces como creamos necesario.

Está se convertirá en nuestra reacción rápida preferida y podremos usarla sin necesidad de pulsar con el botón derecho. Colocando el puntero sobre la esquina inferior derecha de cada globo de texto nos parecerá el que tengamos preseleccionado.

nos parecerá el que tengamos preseleccionado. Pulsa sobre este para enviárselo a tus contactos como respuesta a sus mensajes.

Cada vez que utilizamos una de estas reacciones veremos una pequeña animación, distinta para cada uno de ellos antes de terminar siendo compartida.

Además, si lo vemos necesario podemos eliminar en cualquier momento nuestras reacciones a los mensajes. Esto lo haremos pulsado sobre el mensaje en cuestión con el botón derecho y en menú emergente seleccionamos “eliminar reacción o remove reaction”.