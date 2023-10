Spotify: todas las funciones que vas a perder si no te conviertes en usuario Premium

Las suscripciones a los servicios de streaming son algo habitual, y una forma bastante cómoda y accesible de poder tener a nuestra disposición millones de canciones, algo que antes de esta era digital habría sido inasumible para nuestros bolsillos. A pesar de ello muchos optan por las suscripciones gratuitas, como la de Spotify, que nos permiten reproducir música con ciertos condicionantes. Ahora esos condicionantes van a ser muchos más, y seguro que obligan a muchos usuarios a hacerse Premium, o directamente dejar de lado la plataforma para buscar otras alternativas gratuitas más completas.

Esto es todo lo que dejarías de disfrutar sin Premium

Y es que la última actualización de la aplicación deja a los usuarios que no cuentan con una suscripción Premium con unas cuantas funciones menos de lo habitual. Y no son funciones cualesquiera, sino de las que más utilizamos cuando se trata de escuchar música. Una de las más importantes que se dejan de disfrutar es la posibilidad de repetir una canción, algo que ya no será posible si no tenemos una de esas suscripciones de pago.

Spotify en el móvil | Unplash

Otra de las funciones que ya no se pueden utilizar en una cuenta gratuita es la de volver a la canción anterior, no hablamos de repetir, sino de reproducir la canción que hemos escuchado antes de la actual. Tampoco podremos reproducir las canciones aleatoriamente, o reproducir las canciones en el orden en que se encuentran dentro de la lista de reproducción. Por último, tampoco vamos a poder reproducir una parte específica de la canción, sino que habrá que escucharla entera, sin selecciones.

Por tanto, son muchas las funciones que se pierden en este caso, y por tanto es evidente que muchos se van a plantear quizás un salto a una suscripción de pago. También es algo lógico, que en un principio se capte a muchos usuarios gratuitos, que buscan escuchar su música favorita, y que con el tiempo se les quiten esos privilegios, por los que no pagan, para que una vez se han acostumbrado a ellos sea más difícil renunciar a una suscripción Premium.

No obstante, se seguirá haciendo lo más importante, escuchar nuestra música favorita, como una emisora de radio donde tenemos el poder de influir en lo que se escucha. Eso hace años de por sí habría sido algo ya revolucionario, porque radio hemos escuchado mucha para disfrutar de música, pero tener la potestad de elegir qué se escucha, no siempre ha sido posible.

Spotify está preparando muchas novedades, que a buen seguro está llevando a la plataforma a realizar muchas inversiones, que evidentemente necesitan de soporte por parte de los suscriptores. Hace poco hemos visto cómo se sumaban un nuevo asistente de IA, en forma de DJ, y también está cerca una suscripción de música en Alta Fidelidad HD.

Todo esto está conllevando además un aumento de los precios para los suscriptores, y por tanto, una paulatina desprotección de aquellos que no pagan. Ante la llegada de suscripciones HD más caras, es evidente que hay que dotar de más privilegios a quienes pagan un plan inferior, de ahí que se le quiten funciones a los usuarios gratuitos.