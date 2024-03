No pierdas la señal de Google Maps en túneles con este nuevo ajuste

A la hora de planificar una ruta con Google Maps por un sitio que no conocemos, es normal tener confianza ciega en las indicaciones por parte del mismo. Desde un punto de vista general, sus direcciones no suelen fallar. No obstante, estas pueden desactualizarse al perder la conexión a la hora de atravesar un túnel.

Es por ello que la herramienta del buscador más famoso del mundo ha querido enmendar dicho problema. Para ello, la nueva actualización de Google Maps incluye una solución de conexión. En ese sentido, por lo general, la cobertura que permite la conexión vaya por satélite. Sin embargo, ahora ofrece la posibilidad de recibir la conexión a través de Bluetooth. Por tanto, los túneles dispondrán de balizas con esta tecnología cuya función será la actualización de la posición del móvil. Todo ello, con el objetivo de no perder las indicaciones durante estos tramos.

Cómo activar la función

Para habilitarlo en nuestros dispositivos, deberemos entrar en el menú de configuración. A continuación, es necesario ir a los Ajustes. Allí, buscaremos el panel de ajustes de navegación y, en el apartado de opciones de conducción, se podrá ver la opción de Balizas de túnel Bluetooth.

Una vez deslicemos para activarla, aparecerá una ventana preguntando si permitimos que la aplicación se conecte a dispositivos Bluetooth cercanos para dar nuestra ubicación. Solo bastará con pulsar permitir, y ya se podrá aprovechar esta función.

Gracias a esta nueva función de Google Maps, nuestra ubicación se actualizará constantemente, incluso cuando no haya cobertura. Todo ello, siempre y cuando haya un dispositivo Bluetooth que esté conectado a la red.