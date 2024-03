Microsoft se carga una de las grandes novedades de Windows 11, las apps Android

Hace ya tres años que Microsoft nos sorprendía a muchos con el anuncio de una nueva versión de su sistema operativo, Windows 11, en lugar de lanzar una actualización de Windows 10, que era lo que se esperaba en aquel momento. Y una de las grandes novedades que se anunciaban entonces era la posibilidad de ejecutar apps Android de forma nativa dentro del sistema operativo. Una funcionalidad que no ha tenido finalmente mucho recorrido, ya que Microsoft acaba de anunciar que esta opción ya no estará disponible de inmediato.

Adiós a Android en Windows 11

Lo que se sacó de la manga en su momento Microsoft era un subsistema Android integrado en Windows 11. Esto básicamente se consigue gracias a una especie de subsistema operativo que se ejecuta dentro del propio Windows y que convierte las apps Android en aplicaciones que pueden funcionar en nuestro ordenador con el sistema operativo de los de Redmond.

El anuncio sobre la App Store | Amazon

Concretamente lo que ha anunciado hoy Microsoft sin más es que este método de cargar apps Android deja de estar disponible. Y es algo de lo que nos hemos enterado colateralmente gracias a la propia Amazon, porque es su tienda dentro del sistema de Microsoft la principal damnificada. Y este es el texto clave:

A partir del 6 de marzo de 2024, Amazon Appstore ya no se podrá descargar desde Microsoft Store en dispositivos Windows 11. A partir del 5 de marzo de 2025, Amazon Appstore para Windows 11 y las aplicaciones descargadas desde ella no serán compatibles.

Esto quiere decir que desde hoy ya no es posible descargar apps Android desde la tienda de Amazon en el sistema operativo. Y en el caso de que hayamos instalado previamente otras apps Android, estas seguirán funcionando otro año más, pero una vez que pase esa fecha, ya no serán compatibles con nuestro ordenador. Y la realidad es que no hay una razón oficial por la que Microsoft ha decidido cargarse esta función del sistema operativo para ordenadores más importante del mundo.

Un nuevo fiasco de Microsoft

Los de Redmond no son los únicos que suelen cancelar algunas de sus apuestas más importantes sin inmutarse. Pero en esta ocasión ha sido especialmente sorprendente al comprobar que esta funcionalidad que fue una de las más esperadas de Windows 11, haya durado tan poco, ni dos años activa oficialmente en los PCs.

Y es que, aunque se anunció desde el primer momento como una de las funcionalidades más importantes de la nueva versión, tardó bastante tiempo en llegar a todos los usuarios. Y cuando lo hizo, muchos nos dimos cuenta de que no era algo especialmente sencillo de utilizar. La instalación de la tienda de Amazon no era tan sencilla, y además requería de un buen espacio de almacenamiento de nuestro PC para poder funcionar.

Desde el principio fue algo complicado, y damos fe de que, una vez instalado, realmente no le hemos dado mucho uso, porque teniendo nuestro móvil al lado, no tenia mucho sentido, sobre todo porque nos da la impresión de que necesitaba de muchos recursos de nuestro PC, de memoria, procesamiento y espacio. Una apuesta más de Microsoft que se va al cajón a coger polvo.