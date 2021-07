Lleva siempre encima el pasaporte COVID, conviértelo en un widget para tu móvil

En estos últimos días está en boca de todos el pasaporte COVID. Una certificación de que nos hemos vacunado con la pauta completa contra el COVID 19, o que tenemos una prueba negativa para demostrar que no somos un peligro a la hora de padecer una clínica complicada o que no vamos a contagiar aunque estemos en contacto con otras personas. Se ha hablado mucho de si exigir el pasaporte COVID en establecimientos de ocio, cines o de otro tipo, pero de momento no hay nada concreto. Lo que es seguro es que en los próximos meses vamos a tener que utilizar nuestro pasaporte COVID más de una vez, y que lo mejor para ello va a ser llevarlo encima de la manera más cómoda posible.

¿Y por qué no un widget?

A día de hoy la manera de hacerse con el pasaporte COVID es a través de los servicios digitales de las autoridades sanitarias, concretamente a través de los servicios de salud autonómicos. Gracias a estos podemos obtener un documento que certifica que hemos sido vacunados con una pauta completa, ya sea de dos dosis en el caso de las que están prescritas de esta manera o en monodosis, como es el caso de Janssen. Y lo que nos identifica y hace más sencilla la identificación en los distintos lugares es el código QR que se genera con nuestro certificado COVID. Este es el que nos va a identificar ante aquellas empresas u organismos que nos requieran el pasaporte.

El código QR en el escritorio de forma permanente | Tecnoxplora

Y una buena manera de llevarlo siempre encima es dentro de un widget. Y es que en los móviles Android, como ya os contamos anteriormente, es posible convertir un código QR en todo un widget. Y es así gracias a una app que nos simplifica al máximo este proceso. Se llama QR Widget y podemos descargarla desde la Play Store de Google. Una vez que la tenemos instalada en nuestro móvil el proceso es muy sencillo. Ya que lo único que debemos hacer es una foto al código QR de nuestro pasaporte COVID, y crear un nuevo widget.

Una vez que se ha creado con esta app, lo único que debemos hacer es ir al escritorio de nuestro móvil y pulsar prolongadamente sobre la imagen de fondo de este. Cuando aparezca el botón de widgets pulsamos y seleccionamos el de “QR Widget” solo tendremos que seleccionar el que hemos creado con el código QR de nuestro pasaporte COVID. Este lo podemos personalizar con el color que queramos, básicamente un marco de color que nos permitirá identificar mejor el widget entre el resto de elementos del escritorio.

Nuestra recomendación es que os creéis una nueva ventana en el escritorio en la que solo se encuentre el código QR del pasaporte COVID, para hacerlo lo más grande posible. Y es que cuanto más grande sea el código QR, más sencillo será de leer para los escáneres de los establecimientos, que no siempre van a ser de la mejor calidad. Como veis es una forma rápida y sencilla de llevar el pasaporte COVID encima.